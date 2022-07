L’homme gris écrase James Bond avec Jason Bourne, déclare Star

Mettant en vedette Ryan Gosling et Chris Evans en tant qu’espions en guerre, L’homme gris promet d’être un vrai régal pour les fans de films d’action lorsqu’il débarquera sur Netflix plus tard ce mois-ci, et la star Regé-Jean Page est maintenant arrivée pour dynamiser encore plus le projet. Les notes de production officielles de The Grey Man ont l’acteur de Bridgerton comparant L’homme gris à non pas une mais deux icônes de films d’action : James Bond et Jason Bourne.

« Il n’y a pas de limite à la portée de ce film. C’est une aventure de voyage mondiale, mais avec des espions, des explosions, des fusils, des chutes d’avions, il n’y a rien qui ne soit pas dans ce film. Il a ce ‘Comment ce mec est-il encore debout?’ facteur et il a ce costume suave et ce facteur de sophistication Bond. Il a ce facteur Bourne hyper-réel et hyper-violent. Il écrase tout simplement et rend quelque chose de plus savoureux ensemble grâce au mariage de tous ces éléments.

Page, qui est souvent en tête de liste des espoirs de James Bond, déclare que le projet Netflix à gros budget « écrase » tous les meilleurs éléments des deux James Bond et la franchise Jason Bourne, et bien que les deux héros d’action soient devenus en grande partie assez similaires dans les années modernes, L’homme gris pourrait être l’enfant d’amour que nous attendions tous.

Les premières réactions de l’homme gris font l’éloge de la sortie d’action Netflix à gros budget

Alors que les fans d’action attendent la sortie de L’homme gris plus tard ce mois-ci sur Netflix (il obtiendra une sortie en salles limitée à la fin de cette semaine), certains ont eu la chance de se prélasser dans la belle rivalité entre Ryan Gosling et Chris Evans.

« Russo_Brother » #TheGrayMan a des séquences d’action implacables et bien construites. Bataille d’esprit, de balles et de muscles. Ryan Gosling et @ChrisEvans partagent une excellente répartie (et une pilosité faciale sleazebag !). Ana de Armas est badass et beauté. Les scènes de Dhanush sont impitoyables et pointues », a déclaré un membre du public. Un autre appelle L’homme gris la meilleure sortie d’action sur Netflix jusqu’à présent. Alors écartez-vous Extraction et La vieille garde. « #TheGrayMan de Netflix est un thriller d’action solide (le meilleur du streamer à ce jour), avec d’excellentes performances de Gosling, Evans et de Armas », lit-on dans la première réaction. «La chorégraphie de combat et les cascades sont excellentes, c’est un euphémisme. Dans l’ensemble, un gagnant.





Enfin, alors que Régé-Jean Page a appelé L’homme gris James Bond-rencontre-Jason Bourne, cette réaction va pour une saveur légèrement différente. « The Grey Man, c’est deux heures de James Bond rencontre Fast and Furious », dit la réaction. « Action super excitante, échelle massive et décors, performances solides et conscientes de soi, rires constants, juste beaucoup de plaisir. Gosling et Evans règnent, le casting est excellent, c’est un peu évident mais jamais ennuyeux.

Réalisé par The Russo Brothers et avec Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Julia Butters, Dhanush, Alfre Woodard, Billy Bob Thornton, Callan Mulvey, Eme Ikwuakor, Scott Haze, Michael Gandolfini, Sam Lerner, Robert Kazinsky comme Perini, et DeObia Oparei aux côtés de Ryan Gosling, Chris Evans et Regé-Jean Page, L’homme gris est prévu pour une sortie limitée le 15 juillet 2022, suivie de sa sortie sur Netflix le 22 juillet 2022.