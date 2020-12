L’homme fait revivre le bébé éléphant en utilisant la RCR: comment ça marche?

Une vidéo virale montre un secouriste thaïlandais qui a réussi à relancer un bébé éléphant en utilisant la RCR après que l’animal a été heurté par une moto alors qu’il traversait une route dans la province sud-est de Chanthaburi.

Après avoir effectué la RCR, le sauveteur, Mana Srivate, a pu remettre l’éléphant sur ses pieds, . a rapporté . Mais comment a-t-il réussi à administrer la RCR à un si gros animal – et à le faire fonctionner?

Comment donnez-vous la RCR à un éléphant?

Pour effectuer la RCR sur l’éléphant, bien sûr, Mana devait d’abord localiser le cœur de l’éléphant. En fonction de l’emplacement du cœur humain et un clip vidéo qu’il a vu en ligne, Mana a «supposé» où se trouvait le cœur de l’animal, selon le Rapport . . Il a ensuite fait des compressions thoraciques au mollet de la même manière que vous le feriez pour un humain, sauf que l’éléphant était couché sur le côté.

Pour effectuer la RCP (réanimation cardio-pulmonaire) sur un être humain, vous placez le talon de votre main sur le sternum au centre de la poitrine de la personne, placez votre autre main sur le dessus et entrelacez vos doigts. Ensuite, avec vos épaules au-dessus de vos mains, vous appuyez tout droit d’environ 5 à 6 centimètres (2 à 2,5 pouces), en utilisant votre poids corporel. Après avoir relâché la compression, vous répétez ce mouvement à un rythme de 100 à 120 fois par minute jusqu’à ce qu’une ambulance arrive ou que vous soyez épuisé, selon le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni .

Les instructions pour la RCR des éléphants sont plus difficiles à obtenir. Cependant, dans un chapitre du livre « Immobilisation et anesthésie des animaux et de la faune du zoo « (John Wiley & Sons, Inc., 2014), Søren Boysen, professeur de sciences cliniques et diagnostiques vétérinaires à l’Université de Calgary en Alberta, Canada, donne des recommandations sur la façon de pratiquer la RCR sur les animaux.

Il conseille de placer les mammifères entre environ 22 et 220 livres (10 à 100 kilogrammes) en «décubitus latéral droit», ce qui signifie sur leur côté droit, tout comme l’éléphant dans la vidéo. Un éléphant d’Asie nouveau-né pèse environ 90 kg, selon Monde de la mer , qui se situe dans la plage de poids spécifiée par Boysen. Boysen recommande alors de faire des compressions similaires à celles que vous effectueriez sur un humain – et c’est aussi ce que Mana a fait. (Le cœur d’un éléphant représente environ 0,5% de son poids corporel, selon l’International Elephant Foundation, ce qui signifie que le cœur de ce veau aurait pesé environ une livre, soit 0,5 kg.)

Mais que se passerait-il si l’éléphant avait été un adulte? À l’âge adulte, asiatique éléphants (Elephas maximus) peut peser plus de 5,5 tonnes (5 tonnes métriques), selon le Zoo national de Smithsonian , ce qui pourrait rendre les choses un peu plus difficiles, car la technique exacte de RCR animale varie en fonction de la taille de l’animal. Pour les animaux de plus de 250 kg (550 livres), Boysen a souligné les recherches menées sur les chevaux , dans lequel les chercheurs ont réalisé des compressions en tombant d’une position debout ou accroupie et en frappant la poitrine du cheval avec un genou, selon l’étude publiée en 1993 dans le Journal vétérinaire équin .

Les chercheurs ont constaté qu’un taux de compression de 80 coups par minute entraînait la meilleure amélioration, bien qu’ils aient également noté que ce taux est assez exigeant physiquement. Mana a pratiqué la RCR sur l’éléphant pendant 10 minutes avant de le relancer, selon le rapport de ..

Une méthode d’entraînement pour aider à atteindre le taux de compression recommandé chez l’homme consiste à chanter une chanson avec ce taux dans votre tête tout en effectuant les compressions, 45Secondes.fr précédemment rapporté . (Aux États-Unis, «Stayin ‘Alive» des Bee Gees et «Another One Bites the Dust» de Queen sont des choix populaires.)

En fin de compte, cependant, Mana a réussi à faire revivre le bébé éléphant sans utiliser d’aide musicale.

« C’est mon instinct de sauver des vies, mais j’étais inquiet tout le temps, car je peux entendre la mère et d’autres éléphants appeler le bébé », a déclaré Mana à ..

L’éléphant a ensuite retrouvé sa mère et n’a subi aucune blessure grave, selon le rapport de ..

