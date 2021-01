L’homme du roi retardé jusqu’à l’automne alors que le film de Bob’s Burgers est retiré de Disney Slate

Disney suit les traces de MGM, Universal et Sony retardent leurs sorties au premier trimestre. L’homme du roi, Ron a mal tourné, Bois, et d’autres ont été retardés, tandis que le très attendu Bob’s Burgers le film a entièrement décollé de la liste de diffusion. Quant à savoir si le prochain Marvel Studios Veuve noire le film sera retardé, cela n’a pas encore été confirmé. Cependant, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, dit que c’est une réelle possibilité.

Bob’s Burgers devait initialement sortir dans les salles en avril, mais il n’a plus de date de sortie. On ne sait pas si Disney annoncera une nouvelle date ou si le film passera directement en streaming. L’homme du roi (20e) devait auparavant sortir le 12 mars et passe maintenant au 20 août. Le film devait initialement ouvrir le 15 novembre 2019, mais a d’abord été repoussé au 14 février 2020. Il a ensuite été repoussé au 18 septembre 2020, avant de sortir en février 2021. Espérons que la date d’août restera.

Ron a mal tourné (20e) devait ouvrir le 23 avril et se déplace maintenant au 22 octobre. Le film d’animation parle d’un garçon de 11 ans qui trouve que son copain robot ne fonctionne pas tout à fait. La maison de nuit (Searchlight) est maintenant daté du 16 juillet. Le thriller d’horreur est réalisé par David Bruckner, d’après un scénario de Ben Collins et Luke Piotrowski. Il met en vedette Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Stacy Martin, Evan Jonigkeit et Vondie Curtis-Hall. Les yeux de Tammy Faye (Searchlight) ouvrira désormais dans des salles limitées le 24 septembre, tandis que le long retard Bois (Searchlight) est maintenant daté du 29 octobre. Le Nightmare Alley de Guillermo del Toro ouvrira le 3 décembre.

Raya et le dernier dragon sera présenté en première le 5 mars en tant qu’achat Disney + Premium, ce qu’ils ont fait avec le live-action Mulan film en 2020. Au moment d’écrire ces lignes, Marvel’s Veuve noire s’en tiendra au 7 mai, mais cela changera probablement. Guy gratuit est toujours prévue pour le 21 mai, tandis que Cruella colle au 28 mai. Pixar Luca devrait ouvrir dans les salles le 18 juin et Marvel’s Shang-Chi et la légende des dix anneaux colle au 9 juillet. Croisière dans la jungle est toujours disponible pour le 30 juillet.

Beaucoup de choses changeront probablement dans les prochaines semaines en ce qui concerne ces dates de sortie. Plus de 60% des cinémas nord-américains restent fermés sans fin en vue, en raison de la crise de santé publique. Cela étant dit, le président Joe Biden envisage de faire 100 millions de vaccins en 100 jours. L’objectif du nouveau président est ambitieux, mais lui et son équipe semblent confiants de pouvoir l’atteindre et de ramener le pays à une certaine forme de normalité dans les mois à venir. Walt Disney Studios a été le premier à annoncer les nouvelles dates de sortie du premier trimestre.

