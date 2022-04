L’homme de Toronto: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Un film d’action avec une bonne dose de rire et une pincée de stars remarquables dans sa distribution donne à un film la recette parfaite pour devenir rapidement un favori des fans. L’homme de Toronto tombe dans les genres de l’action, de la comédie et du thriller et est donc en passe de devenir un incontournable des cinéphiles. Les vétérans du genre, Kevin Hart et Woody Harrelson, étant choisis pour les rôles principaux rendent le film encore plus prometteur. Hart et Harrelson ont tous deux fait leurs preuves dans la maîtrise du genre de la comédie d’action.

L’homme de Toronto a été initialement annoncé en janvier 2020 par Sony Pictures Entertainment. Cependant, Variety a rapporté en avril 2022 que Netflix avait acquis les droits du film. Le film, écrit par Robbie Fox et Chris Bremner, est réalisé par Patrick Hughes. Hughes a également réalisé de nombreux autres films remarquables, tels que The Expendables 3 et Le garde du corps du tueur à gages. Avec l’équipe impressionnante derrière L’homme de Toronto, le film devrait être l’un des plus grands films d’action improbables de 2022. Pour l’instant, les détails concernant le film sont assez rares, mais voici tout ce que nous savons.

Tout ce que nous savons : l'intrigue





La description IMDb de l’intrigue de L’homme de Toronto lit:

L’assassin le plus meurtrier du monde et le plus gros raté de New York sont pris l’un pour l’autre dans une location Airbnb.

Tout ce que nous pouvons actuellement déduire de la description, c’est que le film est centré sur un cas d’erreur d’identité, qui oblige deux personnages improbables, un « foutu » de New York et un assassin mortel, à travailler ensemble. Le chaos s’abat sur la vie de Teddy alors qu’il est entraîné dans un monde d’action et de danger après avoir été considéré à tort comme l’assassin alors qu’il séjournait dans un Airbnb. Avec une bande-annonce du film qui n’est pas sortie, ce que nous savons de l’intrigue est limité, avec plus de questions que de réponses. Nous n’avons aucun détail sur qui est le méchant ou sur ce qui motive un « foutu » et un assassin mortel à former un partenariat. Espérons que la sortie d’une bande-annonce dans un proche avenir pourrait répondre à certaines de nos questions et offrir plus de profondeur aux personnages.

Tout ce que nous savons : distribution





La liste des acteurs du film est assez impressionnante. Kevin Hart et Woody Harrelson sont les deux principales stars du film. Hart incarnera Teddy, le foutu, et Harrelson jouera le tristement célèbre assassin mortel connu sous le nom de «l’homme de Toronto». Harrelson et Hart semblent tous deux ravis d’avoir l’opportunité de travailler ensemble. S’adressant à Instagram pour exprimer ses sentiments, Hart a écrit:

« Tellement reconnaissant pour les opportunités qui se sont présentées à moi… j’ai été fan du travail de cet homme pendant des années… maintenant c’est ma Co Star !!!! Dieu est bon…. #Blessed #ManFromToronto #ComingSoon”

Harrelson a fait écho aux sentiments de Hart à la perspective de travailler les uns avec les autres, d’écrire,

« Je ne peux pas vous dire à quel point c’est une joie de travailler avec cet homme incroyablement drôle, doué et incroyable… Je l’admire depuis longtemps et c’est tellement cool de le voir faire son truc de près. C’est peut-être mon rôle le plus difficile parce que je dois garder un visage impassible et agir comme si je ne m’amusais pas follement quand il fait des choses dont aucun humain ne pourrait rire. #manfromtoronto”

L’homme de Toronto Le casting comprend également Kaley Cuoco, Ellen Barkin, Rob Archer, Jason MacDonald, Pierson Fode, Alejandro De Hoyos, Tomohisa Yamashita, Melanie Liburd, Lela Loren et Jasmine Mathews.

De Hoyos jouera le colonel Marin, tandis qu’Archer jouera Oscar et MacDonald jouera Coughlin. Bien que les noms de quelques personnages du film aient été publiés, en raison des détails gardés secrets, nous ne pouvons pas déterminer les rôles de ces personnages. Cependant, la forte distribution du film agit comme un indicateur que le film a une forte probabilité de devenir un favori des cinéphiles.

Tout ce que nous savons : autres détails





Fait intéressant, il y avait une chance que nous n’ayons jamais appris à connaître Harrelson comme «l’homme de Toronto». Le rôle devait initialement revenir à Jason Statham, célèbre pour ses rôles dans des films d’action. Cependant, Statham s’est retiré du projet quelques semaines seulement avant le début de la production du film, apparemment en raison d’un désaccord avec le studio sur la note du film. Le studio visait une cote PG-13 pour L’homme de Toronto, vraisemblablement dans le but de rendre le film plus accessible au public et ainsi de maximiser sa portée.





Cependant, Statham aurait voulu que le film soit classé R. La classification «restreinte» d’un film interdit aux enfants et aux adolescents sans accompagnement parental de regarder le film. Pour Sony, une cote R sollicitée par Statham aurait entraîné une perte importante au box-office en raison des limitations imposées à l’audience. Le besoin véhément de Statham d’une cote R est peut-être lié à sa réputation de star de l’action. Une cote PG-13 n’aurait peut-être pas convenu à son genre préféré d’action hardcore, bien qu’il ait joué dans des films qui ont eu une cote PG-13, comme Hobbs et Shaw.

L’homme de Torontodont la production s’est terminée en décembre 2020, devait initialement sortir à l’automne 2021. Cependant, en raison de la pandémie de COVID 19, comme pour de nombreux autres films, la sortie de L’homme de Toronto a été repoussé. La première du film est désormais prévue le 12 août 2022.









