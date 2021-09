L’homme de sagesse Harry Styles a interrompu son concert pour donner des conseils de rencontres à un fan

Harry Styles est le coach relationnel dont nous avons besoin !

La chanteuse « Adore You », 27 ans, vient de donner quelques conseils de rencontres à un fan dans la foule lors d’un récent concert.

Le fan tenait une grande pancarte indiquant : « Devrais-je lui envoyer un texto ? »

« J’ai une question : est-il gentil avec vous ? » Styles a demandé au fan, comme on le voit dans un vidéo du moment partagé par l’utilisateur de Twitter El Loves Harry et plusieurs autres.

Lorsque l’ami du fan a dit que ce type non identifié n’était en fait pas gentil avec elle, Styles a offert de sages conseils.

« À mon avis, si vous deviez (lui envoyer un texto), ce n’est même pas une question », a-t-il déclaré. « Si nous nous demandons si nous jouons à des jeux, si vous vous demandez : « Dois-je lui envoyer un texto ? Ne devrais-je pas lui envoyer un texto ? … ‘Je ne peux pas lui envoyer de SMS trop tôt.’ Maintenant, nous pensons au double texto, et c’est une toute autre affaire risquée … C’est un tout.

Il a ensuite rendu son verdict final, avec l’aide d’une citation de « The Notebook » de 2004.

« Mon opinion personnelle est que s’il y a une sorte de jeux – poubelle, poubelle, poubelle, pas pour vous! » il a dit.

Les fans de Styles sur Twitter prennent définitivement ses conseils à cœur.

Yo si Harry Styles a dit de ne pas leur envoyer de SMS alors je ne leur enverrai pas de SMS 😭😭😭😭 — Hazel va voir Louis ☀️ (@Hazell0v3) 23 septembre 2021

« Yo, si Harry Styles a dit de ne pas leur envoyer de SMS, alors je ne leur enverrai pas de SMS » un fan a tweeté.

imaginez un gars qui vous demande pourquoi vous ne lui avez pas envoyé de texto et vous devez dire « désolé Harry Styles m’a dit de ne pas le faire et puis il t’a appelé poubelle » – ali xx (@xorainbowlouis) 23 septembre 2021

« imagine un gars qui te demande pourquoi tu ne lui as pas envoyé de texto et tu dois dire ‘désolé, Harry Styles m’a dit de ne pas le faire et ensuite il t’a traité de poubelle' » une autre personne a écrit.

Styles est connu pour sa gentillesse envers les fans, et son comportement respectueux se poursuit dans les coulisses, selon Olivia Wilde, qui serait liée de manière romantique à la chanteuse.

En février, Wilde a écrit un article sur Instagram sur l’expérience de la réalisation de Styles dans son prochain thriller, « Don’t Worry Darling ».

« Fait peu connu : la plupart des acteurs masculins ne veulent pas jouer de seconds rôles dans des films dirigés par des femmes », a-t-elle écrit. « L’industrie les a amenés à croire que cela diminue leur pouvoir (c’est-à-dire leur valeur financière) d’accepter ces rôles, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il est si difficile d’obtenir un financement pour des films mettant l’accent sur des histoires féminines. Sans blague, il est difficile de trouver des acteurs qui comprennent pourquoi cela pourrait valoir la peine de permettre à une femme d’occuper le devant de la scène.

« Entrez: @harrystyles, notre » Jack « », a-t-elle poursuivi. « Non seulement il a apprécié l’opportunité de permettre au brillant @florencepugh d’occuper le devant de la scène en tant que notre » Alice « , mais il a insufflé à chaque scène un sens nuancé de humanité. »