L’homme change son emplacement Tinder au village olympique pour correspondre avec les athlètes

Alors que les Jeux olympiques de Tokyo battent leur plein, il n’est pas surprenant que les athlètes internationaux aient de nouveaux admirateurs secrets.

Mais un fan de sport devient plus créatif dans sa tentative de se faire une olympienne comme petite amie.

L’homme s’est tourné vers TikTok pour partager son hack pour correspondre avec des Olympiens.

Un TikToker a utilisé Tinder Plus pour faire correspondre les Olympiens.

Dans une vidéo qui a été vue plus de 6 millions de fois, Reed Kavner a parcouru le village olympique de Tokyo pour trouver de nouveaux matchs.

« J’ai payé pour Tinder Plus pour pouvoir glisser dans le village olympique et sortir avec un olympien », a expliqué Kavner dans le TikTok tout en enregistrant l’écran du géofiltre intégré de Tinder alors qu’il définissait son emplacement dans le village.

Les abonnements premium de Tinder sont livrés avec une fonctionnalité Passeport qui permet aux utilisateurs de trouver des correspondances dans des pays lointains.

Kavner montre également certaines des athlètes féminines qui sont apparues sur son Tinder, y compris des comptes affirmant être la biathlète estonienne Grete Gaim, la rameuse néerlandaise Lisa Scheenard et la nageuse canadienne Katerine Savard.

Katerine Savard a répondu à l’utilisateur de Tinder.

Bien que Kavner n’ait pas divulgué son taux de réussite dans l’application, ses tactiques semblent certainement avoir attiré l’attention de Savard.

Le nageur olympique a commenté la vidéo de Kavner avec une série d’émojis rieurs et de « j’adore ».

Cependant, Kavner a plaisanté plus tard sur Twitter que même toutes ses vues sur TikTok n’avaient pas recueilli beaucoup de DM, alors peut-être que la tactique n’était pas si intelligente après tout.

L’amadou est populaire aux Jeux olympiques.

Bien que la vidéo de Kavner ait été la première du genre pour les jeux de cette année, il n’est pas le premier à essayer la fonction Passeport de Tinder dans un village olympique.

En 2018, lors des Jeux olympiques d’hiver en Corée du Sud, les données de Tinder ont montré une augmentation de 1 850 % du nombre d’utilisateurs se transportant vers le village olympique de Pyeongchang.

Il y a également eu une augmentation de 348% de l’utilisation globale des applications.

La vidéo et les tweets de Kavner montrent que cette année pourrait être sur la bonne voie pour une augmentation similaire.

La popularité continue de Tinder dans le village olympique se poursuit malgré les tentatives de limiter les contacts sexuels aux Jeux.

Comme les années précédentes, les organisateurs japonais ont distribué des préservatifs aux personnes séjournant dans le village olympique, mais ont averti les athlètes de s’abstenir d’utiliser les fournitures, citant des craintes concernant la propagation galopante de Covid-19 au Japon.

Des préservatifs sont distribués aux Jeux depuis 1988 pour sensibiliser à la propagation du VIH et du SIDA.

Les organisateurs ont exhorté les concurrents de cette année à rapporter les préservatifs à la maison comme souvenirs. Ils doivent également suivre les directives de distanciation sociale et respecter les interdictions de poignées de main, de high-fives et d’autres types de contacts physiques rapprochés.

Ces règlements ont également suscité des rumeurs selon lesquelles les lits du village étaient spécialement conçus pour empêcher les relations sexuelles; cependant, cela a été réfuté.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.