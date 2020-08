L’homme Aurelio à propos de son aventure sexuelle: “Il y avait 2000 femmes!”

25/08/2020 21h22

Ce soir, c’est le deuxième épisode de “Like Me – I’m Famous” et cette fois il y a des confessions épicées d’Aurelio Savina. Il se vante de ses histoires de lit.

Après un très bon début d’épisode 1 sur TVNOW, l’épisode 2 de «Like Me – I’m Famous» se poursuit avec des confessions épicées, beaucoup de confusion et un refus de «fame game»!

“Il y avait 2000 femmes!”

Les concurrents jouent à faire tourner la bouteille et, comme d’habitude, elle devient assez glissante très rapidement. L’homme Aurelio se précipite bien sûr en avant et diffuse son petit livre noir.

«Il y avait 2 000 femmes avec qui j’avais quelque chose. Et j’ai dit «non» plusieurs fois. Parfois j’avais trois femmes par jour », rapporte fièrement Aurelio à ses collègues étonnés et à leurs visages perplexes, vous pouvez voir qu’ils n’étaient probablement pas aussi actifs qu’Aurelio.

Aussi intéressant:

Temps instructifs

Il considère lui-même ses nombreuses histoires de femmes comme très instructives et explique: «J’en ai beaucoup appris. Je pourrais écrire un guide pour les femmes. Cela a fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. “

À savoir à l’homme Aurelio!

Don Francis a également eu de nombreuses épouses

Alors que les autres candidats se taisaient ou échangeaient des regards honteux, Don Francis aux cheveux longs a également pris la parole.

L’artiste et l’organisateur de la fête peuvent certainement suivre et déclare avec une houle de fierté: «Je pense que j’aurai 1000 femmes.» Et plus loin: «Ce nombre semble beaucoup au début, mais il faut compter dessus pendant longtemps . “

Yasin doit pleurer

Le candidat Yasin Cilingir semble intimidé par une virilité tellement concentrée qu’il fond en larmes. Il admet au fur et à mesure que le jeu avance qu’il n’a jamais fait de plan à trois.

Aurelio tombe des nuages ​​et explique: “Je ne peux pas le comprendre, mais je le respecte à 100 pour cent.” Vous êtes trop cher au monde. C’est ton problème.”

Trop pour Yasin, qui fond alors en larmes …

Toujours dans le deuxième épisode de “Like Me – I’m Famous”: Juana Princess provoque une fois de plus des malentendus lorsqu’il s’agit de likes et agace tout le monde.

Le deuxième épisode de «Like Me – I’m Famous» sera disponible sur TVNOW le 18 août 2020, et RTL diffusera l’épisode le 25 août 2020 à 22 h 15.