L’hommage émouvant de Spike Lee à Chadwick Boseman après sa mort

Hier, nous nous sommes réveillés avec une terrible nouvelle: Chadwick Boseman, acteur connu pour avoir joué Black Panther dans l’univers cinématographique de merveilleParmi de nombreux autres rôles, il est décédé d’un cancer du côlon dont il souffrait en silence depuis quatre ans, et qui a finalement été fatal pour l’acteur, décédé à 43 ans. après une dernière apparition publique dans laquelle il était déjà très dégradé.

Et comme sa maladie n’était pas publique, la mort a pris pratiquement tout le monde par surprise, et en particulier aux fans de l’univers cinématographique de merveille. À tel point que le tweet avec lequel la famille de l’acteur a confirmé sa mort est devenu la publication dans Twitter avec les plus goûts de l’histoire, près de 7 millions. Maintenant l’un des derniers réalisateurs avec lesquels il a travaillé, Spike Lee, a voulu lui rendre hommage avec cette belle scène.

Un moment très émouvant de “Donne 5 sangs”, le dernier film de Spike Lee dont la première Netflix il y a quelques mois, et dans lequel le bien de Boseman jouant Stormin´ Norman, un brave soldat mort au Vietnam, et auquel ses compagnons voulaient rendre hommage en revenant des années plus tard. Un dialogue très émouvant qui ressemblait à ceci: “Je te pardonne, Dieu est amour. L’amour est Dieu. Je te connais, frère. Je suis mort pour toi, frère.”

C’est le dernier film de Chadwick boseman qui a été publié avec l’acteur dans la vie, bien qu’il ne soit toujours pas publié “Ma Rainey’s Black Bottom”, qui sera son dernier rôle.

