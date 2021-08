L’hommage à Martin Luther King Jr. de Fortnite suscite un débat sur Twitter

L’hommage de Fornite à Martin Luther King Jr. suscite un débat en ligne alors que les gens se demandent si l’événement célèbre avec précision le militant des droits civiques ou se moque de son travail.

TIME Studios collabore avec Fortnite pour présenter une expérience communautaire appelée « March Through Time » où les joueurs peuvent marcher le long du Reflecting Pool et gravir les marches du Lincoln Memorial comme s’ils y étaient en 1963.

L’événement comprend le discours complet de Martin Luther King Jr. « I Have A Dream » avec des séquences vidéo du défunt révérend, ainsi qu’une salle commémorative qui comprend des images et des événements qui se sont produits pendant le mouvement des droits civiques.

L’hommage de TIME et Fortnite à Martin Luther King Jr. suscite un débat en ligne.

D’après le titre et une lecture rapide, cela ressemble à une mauvaise blague. Fortnite, qui abrite de nombreux mèmes et connu pour avoir une base de joueurs toxiques, est souvent moqué sur les réseaux sociaux et par les adultes, mais cet événement est destiné aux enfants.

Bien sûr, Twitter a pris la nouvelle et a immédiatement commencé par les mèmes et a fait part de ses inquiétudes quant aux mérites de l’hommage.

Epic Games a déclaré: « March Through Time téléportera les joueurs il y a près de 60 ans dans un Washington, DC réimaginé appelé DC 63. »

Construite par des membres de la communauté Fortnite Creative, l’expérience immersive comprendra des quêtes pouvant être complétées avec d’autres joueurs, susceptibles d’être liées aux différents monuments et mémoriaux.

Une fois les défis du mouvement Dr King et droits civiques terminés, les joueurs peuvent débloquer un spray DC 63.

Les gens craignent que désormais les enfants ne connaissent le Dr King que comme « ce gars de Fortnite ». L’inquiétude est que cela pourrait nuire à son travail.

Mais Epic Games a exprimé l’espoir que l’expérience March Through Time inspirera la communauté à promouvoir le respect mutuel et l’empathie envers toutes les personnes, quelle que soit leur race, leur religion ou leur orientation.

Bien qu’il soit un peu loufoque que les joueurs puissent se déguiser en ours rose et protester pour les droits civiques, il s’agit d’envoyer un bon message aux enfants du monde entier.

Il semble également y avoir beaucoup de divisions parmi les utilisateurs quant à savoir si Fortnite et TIME Studios peuvent ou non réussir cela de manière respectueuse et éducative.

Compte tenu de ce qui s’est passé ces dernières années avec le meurtre de George Floyd et du mouvement Black Lives Matter, ainsi que l’appel à interdire la théorie critique de la race dans les écoles à travers le pays, cela pourrait être productif pour enseigner aux enfants l’histoire importante des États-Unis .

March Through Time s’appuie également en grande partie sur les contributions d’American Family Insurance, du DuSable Museum of African American History et de la succession de Martin Luther King, Jr.

Ils veulent enseigner aux jeunes le mouvement des droits civiques et célébrer la vie et l’héritage du lauréat du prix Nobel de la paix.

Pour ce faire, ils ont même créé un site Web pour « une lecture plus approfondie et pour vous renseigner, vous, votre famille ou vos amis sur la lutte historique pour les droits civiques ».

Le site Web présente des histoires et des témoignages de personnes qui ont été impliquées dans le mouvement à l’époque, et a même une section où vous pouvez poser des questions à l’une des organisatrices de la marche, Joyce Ladner, sur ses expériences.

C’est approfondi, personnel, informatif et très bien produit.

Tant que vous ne vous offusquez pas lorsque les gens commencent à utiliser la soie dentaire pendant que le Dr King prononce son discours, tout ira bien.

Il y a beaucoup de bonnes intentions derrière cela et le message qu’ils veulent diffuser est positif. Le King Estate sait certainement ce qu’il fait pour protéger l’héritage de MLK, alors j’espère que leurs efforts continus fonctionneront bien.

