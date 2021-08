L’hommage à Black Widow avec lequel Simu Liu est arrivé chez Marvel

Après la première de Veuve noire le 9 juillet, le Univers cinématographique Marvel (MCU) reprendra le chemin des films qui continuent la ligne narrative de la saga. Alors que la bande de Scarlett Johansson c’était quelque chose que les fans demandaient depuis longtemps, c’était avant les événements de Avengers : guerre à l’infini et le public veut savoir comment le monde ira maintenant que les deux Hombre de Hierro Quoi Steve Rogers ils ne sont plus parmi les citoyens.







L’une des prochaines premières du MCU sera Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Dirigée par Simu liuCe sera le premier film de la franchise avec un acteur asiatique. Lors de ses dernières apparitions, l’artiste a clairement indiqué ce que cela signifiait pour lui de faire partie de merveille, car il était considéré comme un grand fan de ses histoires.

En dialogue avec Film slash, Daniel Destin Cretton, Directeur de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Il a dit comment c’était que Simu lou convaincu le studio de faire partie du MCU. Apparemment un hommage à Veuve noire et une cascade a suffi aux producteurs pour le lancer pour le rôle. C’est qu’en plus d’être acteur, Simu liu a un passé de cascadeur dans des films comme Pacific Rim.

Black Widow a été le premier film MCU Phase 4. (IMDb)



« Il a en fait fait un backflip et a atterri dans la même pose qu’ils taquinent dans Veuve noire. Fait un backflip et est tombé à genoux comme Black Widow, a secoué ses cheveux et a regardé directement la caméra pour clore sa première audition « , il a compté Cretton. « Je pensais que ça ne dérangerait pas si j’auditionnais pour un film sur merveille et j’ai pu leur montrer que je savais faire la pose d’un super-héros »expliqué Simu liu.

Simu Liu voulait être un X-Men

Avant la possibilité d’être Shang-chi, Simu liu était très intéressé à devenir l’un des X Men. Alors que les mutants ne faisaient pas partie du MCU Lorsqu’il a eu l’idée, aujourd’hui, sa proposition ne semblerait pas si farfelue. Après tout, Kevin Feige cherche la manière idéale de les présenter dans la saga.

Simu Liu a été annoncé dans le cadre du MCU en 2019. (IMDb)



Dans une interview avec L’écran diatribe, Liu a raconté qu’à l’âge de 22 ans, il avait écrit le traitement d’une série sur Feu de soleil, qu’il définit comme « Un personnage vraiment fascinant ». L’acteur a expliqué : « C’est un mutant japonais qui a ses pouvoirs en tant que jeune homme et est élevé avec son oncle, qui déteste les États-Unis. Alors commencez comme un ennemi de la X Men et puis il a un bel arc où il se rend compte qu’il est le méchant et il devient bon. Et puis quelque chose entre les deux ».