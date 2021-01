L’hiver en voiture peut être abordé en toute sécurité grâce à eBay

La glace sur le pare-brise le matin, l’humidité qui se condense sur les vitres, le moteur peine à démarrer, les routes rendues plus perfides par la neige, la glace et la pluie: la saison hivernale est sans aucun doute celle qui éprouve le plus voitures (et automobilistes). Et si jusqu’à la fin de l’automne on peut « s’en sortir » d’une manière ou d’une autre, quand le froid arrive vraiment on ne peut plus reporter: il faut préparer sa voiture pour ne pas être pris par surprise. Mais garder le «grattoir» dans la poche de porte pour libérer le pare-brise de la glace ne suffit pas: d’autres éléments doivent également être pris en compte pour affronter l’hiver en toute sécurité.

A commencer par les pneus: du 15 novembre au 15 avril, il est en effet obligatoire (pour la circulation hors agglomération) de monter des pneus hiver ou d’avoir des chaînes à neige à bord. Et l’adaptation n’est pas qu’une question de sécurité: si vous êtes arrêté et que la voiture ne dispose pas du matériel nécessaire, l’amende peut aller de 85 à 338 euros. Toujours sur le sujet des pneus et de la sécurité, avant d’affronter l’hiver il est également bon de vérifier l’usure de la bande de roulement: le code de la route prévoit que l’épaisseur minimale est de 1,6 mm, mais selon les experts les pneus sont plus sûr si l’épaisseur est plus grande. Et n’oubliez pas de vérifier la pression: des pneus crevés (mais aussi trop gonflés) ne garantissent pas la stabilité nécessaire de la voiture et, surtout en hiver, peuvent provoquer des dérapages sur la glace.

Pour préparer la voiture pour la saison hivernale, n’oubliez pas de vérifier la charge de la batterie (qui en hiver fait le plus gros effort à la fois pour démarrer le moteur et pour assurer l’alimentation électrique de tous les composants électriques et pendant l’été ne sont pas utilisés, du dégivreur aux sièges chauffants), pour éviter d’être en panne juste en cas de besoin. Et le liquide lave-glace (qui doit être spécifique pour l’hiver, ou mélangé selon les proportions indiquées par le fabricant) doit également être contrôlé pour éviter qu’il ne gèle dans les tuyaux en bloquant le pulvérisateur et les essuie-glaces, qui s’ils sont usés doivent être changés pour assurer la visibilité même pendant conditions météorologiques hivernales.

Enfin, parmi les contrôles importants pour se préparer à l’hiver, il y a le liquide de refroidissement (qui doit contenir une quantité suffisante d’antigel pour éviter d’endommager le moteur) et l’huile moteur: pendant l’hiver il est recommandé d’en utiliser une moins visqueux, qui circule mieux à basse température (mais il faut être prudent, car moins de viscosité signifie aussi moins de pouvoir lubrifiant).

