Matt Amodio a finalement perdu sur « Jeopardy! », mettant fin au doctorat de Yale. 38 matchs d’un étudiant dans le populaire jeu télévisé en syndication.

Le favori des fans, Amodio, a perdu dans l’épisode de lundi après avoir échoué à fournir la bonne réponse dans Final Jeopardy. Il a terminé son « Jeopardy! » strie à la deuxième place du classement des victoires consécutives de tous les temps derrière Ken Jennings (74 victoires). Amodio quitte la série avec des gains totaux de 1 518 601 €, le plaçant à la troisième place pour le jeu de saison régulière derrière Jennings (2 520 700 €) et le joueur de sport professionnel James Holzhauer (2 462 216 €).

Amodio devrait revenir pour le prochain « Jeopardy! » Série Tournoi des Champions.

« J’ai toujours voulu être un ‘Jeopardy!’ champion, et j’y suis parvenu », a déclaré Amodio dans un communiqué. « Je sais qu’en entrant dans chaque jeu-questionnaire de bar auquel je joue, je vais entrer avec un petit facteur d’intimidation. Mais aussi, j’aime juste le badge qu’il représente. En tant que personne qui donne la priorité à la connaissance et à la connaissance des choses, c’est vraiment un bon à avoir qui me suit partout. »

Amodio, 30 ans, est doctorant en informatique en cinquième année à Yale. La fin de la route pour lui sur « Jeopardy! » (pour l’instant) est descendu à l’indice du danger final : « L’Allemagne nazie a annexé cette nation et l’a divisée en régions des Alpes et du Danube ; les Alliés l’ont ensuite divisée en quatre secteurs. La réponse correcte était : « Qu’est-ce que l’Autriche ? (La réponse incorrecte d’Amodio était la Pologne.)

Le concurrent qui a détrôné Amodio était Jonathan Fisher, un acteur originaire de Coral Gables, en Floride, qui a remporté un total de 29 200 €. Fisher a devancé Jessica Stephens, une spécialiste de la recherche statistique de Nashville, Tenn., qui avait la tête à divers moments du match mais a terminé à la deuxième place avec 28 799 €. Amodio est arrivé troisième avec 5 600 €.

« Jeopardy! », produit par Sony Pictures Television, en est à sa 38e saison de syndication. L’hôte actuel Mayim Bialik a présidé à la fin de l’apparition historique d’Amodio dans l’émission. Sony a déclaré que Bialik et Jennings seraient les hôtes de « Jeopardy! » pour le reste de l’année alors que le studio recherche un hôte permanent pour remplacer le regretté Alex Trebek.

En août, ancien « Jeopardy! » le producteur exécutif Mike Richards avait été nommé hôte, avant de démissionner une fois que les commentaires insensibles qu’il avait faits sur un podcast passé ont refait surface avec deux précédents procès pour discrimination de son temps en tant qu’EP de « The Price Is Right ». Sony a par la suite licencié Richards.

