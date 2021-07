L’histoire vraie qui a inspiré Virgin River, la série à succès Netflix

L’une des fonctionnalités les plus importantes du service de streaming Netflix c’est qu’il a d’innombrables titres qui sont reconnus par le public et l’un d’eux est Virgin River (Un endroit pour rêver). Cette série a débuté sa troisième saison le 9 juillet, ce qui a suscité diverses réactions parmi les fans, qui attendent déjà le quatrième opus. Au cas où vous ne le sauriez pas, est inspiré d’une histoire vraie. Regardez de quoi il s’agit !

Nous vous avons récemment parlé des véritables emplacements de la fiction qui prétend être située dans le nord de la Californie, mais ce n’est pas le cas. La plupart des lieux de tournage se trouvent à Vancouver et dans ses environs, au Canada, ainsi que les extérieurs de l’île Bowen, une petite île urbaine canadienne accessible par voie maritime ou aérienne.

+ L’histoire vraie qui a inspiré Virgin River

Un endroit pour rêver tourne autour Mel, une infirmière qui décide de quitter sa vie dans la grande ville pour déménager dans une petite ville appelée Virgin River, où elle rencontre Jack, un barman qui sera son grand amour. Comme les fans le savent, la série est une adaptation de romans écrits par Robyn Carr, qui il s’est appuyé sur des moments de sa vie pour écrire les livres.

L’auteur a également étudié pour devenir infirmière, jusqu’à ce qu’elle parte pour sa véritable vocation, et la relation entre Mel et Jack concerne elle et son mari., un ancien combattant comme Sheridan. Un autre aspect de son intimité qu’elle a pris en charge était que a également traversé un processus difficile avec une grossesse, bien que pas exactement le même que le personnage, mais elle a dû se reposer pendant des mois avant la naissance du premier de ses deux enfants.







Selon ses propos, Alors qu’elle ne pouvait pas travailler comme infirmière et était en plein repos pour être mère, elle s’est passionnée pour l’écriture. et de son esprit est venu Virgin River, Grace Valley, Runnaway Mistress, Jamais trop tard, Chelynne, Blue Falcon Oui Ciels bleus, entre autres travaux. C’est l’un de ces cas où l’écrivain transmet ses sentiments à travers les pages d’un livre et les adeptes font savoir que le résultat est positif en positionnant Un endroit pour rêver parmi les productions les plus vues de Netflix.