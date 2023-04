L’histoire vraie qui a inspiré « Daisy Jones and The Six »

« Daisy Jones and The Six » est l’un des nouveaux Série originale Prime Video sur une torride triangle amoureux entre le membres du groupe de rock. Bien que le groupe créé par Taylor Jenkins Reid dans son roman du même nom n’ait pas existé, il en existe un vrai qui a inspiré l’écrivain.

L’émission en dix épisodes reste fidèle à la source originale en racontant cette histoire captivante et musicale. Il est fixé dans le décennie des années 70 et tourne autour d’un groupe de jeunes qui veulent devenir des rock stars.

En parallèle, il y a la protagoniste, Daisy Jones, qui a un talent particulier pour écrire des chansons. Son lien avec le chanteur du groupe, Billy Duneça va tout compliquer, car il a une famille et il n’a pas l’intention d’y renoncer.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Daisy Jones et les Six ».

« DAISY JONES AND THE SIX » EST-IL BASÉ SUR UNE HISTOIRE VRAIE ?

« Daisy Jones and the Six » est inspiré de l’histoire de Fleetwood Mac et la romance entre les chanteurs Stevie Nicks et Lindsey Buckingham. Ce n’est pas seulement une théorie concoctée par les fans du livre et de la série, mais celle qui a été confirmée par Taylor Jenkins Reid.

Dans un essai pour Bonjour Sunshine en 2019l’auteur du roman a précisé que l’un des concerts de Fleetwood Mac a été l’étincelle pour créer l’histoire de Daisy Jones et Billy Dune.

« Je n’arrêtais pas de revenir à ce moment où Lindsey a vu Stevie chanter « Landslide ». Comment cela ressemblait tellement à deux personnes amoureuses. Et pourtant on ne saura jamais vraiment ce qui vivait parmi eux. Je voulais écrire une histoire à ce sujet, sur la façon dont les frontières entre la vraie vie et le jeu peuvent devenir floues, sur la façon dont chanter sur de vieilles blessures peut les garder fraîches.», a-t-il compté et c’est exactement ce qu’il a fait.

Les chansons de « Daisy Jones and the Six » sont disponibles sur votre plateforme musicale préférée (Photo : Amazon Studios)

QUI SONT FLEETWOOD MAC ?

Fleetwood Mac était un groupe de rock britannique fondé en 1967 par Peter Green. Bien qu’au début il y ait eu plusieurs membres qui allaient et venaient, ce n’est que l’intégration du guitariste Lindsey Buckingham et du chanteur Stevie Nicks que le groupe trouvait son son plus dans le soft rock ou le pop rock.

À partir de 1975, ils ont eu de nombreux albums très réussis tels que « Fleetwood Mac », « Rumours », « Tusk », « Mirage » et « Tango in the Night ».

Après son deuxième album, il est marqué par la quasi rupture du groupe après que plusieurs couples du groupe aient mis fin à leur relation. Bien sûr, parmi eux se trouvaient Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, mais aussi celui du le bassiste John McVie et sa femme, la claviériste Christine McVie Cela vous ressemble-t-il?

Certaines de ses chansons les plus connues sont « Dreams », « Little Lies », « Landslide », « Go Your Own Way » et « Silver Spring ».

EN QUOI FLEETWOOD MAC EST-IL SIMILAIRE À « DAISY JONES ET LES SIX » ?

Bien que « Daisy Jones and the Six » ne suive pas exactement toute l’histoire de Fleetwood Mac, elle a de nombreux éléments en commun. A commencer par le fait qu’ils étaient six membres dont deux femmes (Stevie Nicks et Christine McVie).

Bien sûr, l’essentiel est Romance tortueuse entre Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, qui n’a été confirmée que plusieurs années après leur fin. Tous deux ont écrit plusieurs des chansons et beaucoup, comme « Silver Springs », ils semblent être des messages entre euxtout comme dans la série Prime Video entre Daisy Jones et Billy Dunne.

La plus grande différence est le fait que Fleetwood Mac a continué à fonctionner et que l’ancien couple a continué à travailler ensemble même des décennies plus tard.

« Nous avons rompu parce qu’être dans ce groupe était trop difficile pour être dans une relation. Je veux dire, je pense que c’est pourquoi Lindsey et moi, et Chris et John, avons rompu; le groupe est devenu si grand si vite que nous avons tous été époustouflés, vous savez. Et c’était presque comme si nous ne pouvions pas faire ça. nous ne pouvons pas. Cela détruit notre entreprise. Les affaires de Fleetwood Mac sont détruites par ces relations. Et… aucun de nous (n’était) disposé à quitter le groupe», expliquait le chanteur à Chum Radio en 2001.