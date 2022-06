L’histoire vraie qui a inspiré Before Dawn

Curiosités

Le film romantique classique réalisé par Richard Linklater a été créé en 1995 avec les rôles principaux d’Ethan Hawke et Julie Delpy. Il n’est pas né conçu comme une trilogie.

©IMDBLe film est sorti en 1995.

S’il s’agit de cinéma romantique, s’il s’agit de penser aux couples du cinéma de Hollywood dont beaucoup veulent parler ou s’il faut simplement parler d’un des plus beaux films de la filmographie de Richard Linklateril est impossible de mettre de côté ce qu’il a fait en 1995 avec Ethan Hawke et Julie Delpy. Il y a près de trois décennies, le réalisateur derrière Ecole du rock créé le premier des films qui composeront son Avant la trilogie, Avant l’aube.

L’histoire de Avant l’aube centrée sur deux jeunes hommes, Jesse (Hawke) et Céline (Delpy), qui se sont croisés lors d’un voyage en train à travers l’Europe et, après une courte conversation, ont décidé de partir ensemble pour visiter Vienne, en Autriche. C’était le début pour les deux qui se sont retrouvés plus tard à Avant le coucher du soleilen 2004 (dont le scénario a même été nominé pour oscar) Oui Avant minuitavec qui pour l’instant l’histoire a pris fin.

Lien plus tard co-écrit cette histoire avec Kim Krizanqu’il avait rencontré en train de faire Hébété et confus. Il a été Krizan qui, en dialogue avec Regarde qui j’ai trouvéracontait comment le premier des films était né. « On a commencé à écrire sans savoir quoi, la seule chose qu’on savait c’est que c’était l’histoire d’un garçon qui rencontre une fille »a confié le scénariste qui n’a collaboré qu’à cette histoire et à la première suite.

« Je savais qu’il aimait que ses films aient une structure limitée. Alors je lui ai parlé de voyages fantastiques que j’avais faits tout seul. Le premier avait été en Angleterre, j’y suis allé seul et j’ai rencontré des gens incroyables. Après cela, je suis parti en voyage en Europe. J’ai rencontré des gens formidables dans le train. J’ai eu beaucoup d’expériences mémorables fantastiques”révélé Krizan. Puis il a ajouté : « Dans certains cas, je descendais du train avec cette personne, nous traversions la ville où nous étions, avions des discussions incroyables pendant des heures, puis chacun suivait son propre chemin. Tout était très romantique. UN Richard Linklater Cela semblait être une excellente idée et nous sommes partis de là. Nous créons une structure. Nous savions que nous avions un homme et une femme qui se sont rencontrés dans un train et sont descendus ensemble, et nous avions différentes idées de conversations qu’ils pourraient avoir tout au long de la nuit. »a-t-il pointé.

Bien qu’elle puisse être considérée comme l’une des meilleures trilogies cinématographiques, en particulier pour ceux qui aiment ce type d’histoire, la vérité est qu’elle n’est pas née à l’origine comme une production en trois parties. Krizan a révélé que ce n’est que Avant l’aube devenu un hit (pas forcément au box-office), il n’y avait pas de place pour écrire sa suite. Aimeriez-vous voir un quatrième film avec Jesse et Céline?

