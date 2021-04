L’histoire vraie du médecin qui a inspiré New Amsterdam

Comme Grey’s Anatomy et The Good Doctor, New Amsterdam est l’une des grandes séries médicales du moment et cette reconnaissance a eu un plus grand coup de pouce depuis qu’elle a été intégrée à la bibliothèque de contenu du service de streaming Netflix. Le programme a deux saisons sur la plateforme, en attendant la troisième partie, tandis que dans sa diffusion aux États-Unis, il en est à la troisième tranche. Au cas où vous ne le sauriez pas, la fiction est basée sur une histoire vraie. Apprenez à le connaître!

David Schulner est le créateur du drame médical, mettant en vedette Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher et Tyler Labine. Suivez Max Goodwin, qui est nommé nouveau directeur du New Amsterdam Hospital et va commencer à prendre des décisions importantes, bien qu’il garde un secret de ses collègues: il a un cancer.

+ L’histoire vraie qui a inspiré New Amsterdam

L’émission de télévision est basée et inspirée de la vie du docteur Eric Manheimer, Qui a écrit le livre « Douze patients: la vie et la mort à l’hôpital Bellevue ». Le centre médical est situé à New York et est le plus ancien de tous les États-Unis. Schulner a approché le professionnel de la santé pour porter le travail à l’écran et fait actuellement partie de l’équipe de producteurs et d’écrivains..

Manheimer a dirigé l’hôpital Belleuve de 1997 à 2012 et Pour écrire le livre, il s’est appuyé sur 150 cahiers qu’il a gardés du temps où il travaillait, avec de nombreuses expériences personnelles et d’autres.. En plus du protagoniste de la fiction, a reçu un diagnostic de cancer de la gorge, dont il est traité, et a servi dans le rôle de directeur tout en traversant et en luttant contre la maladie.







La série est déjà un favori des fans depuis son arrivée en Netflix et ils attendent la saison 3. Comme pour les autres programmes, ils doivent d’abord attendre la fin de leur diffusion complète aux États-Unis ou dans leur pays d’origine, qui dans ce cas aura lieu le 25 mai, et des mois plus tard, la première sera annoncée . Pendant, Ils sont déjà dans la production des livraisons suivantes, puisque les 4 et 5 sont confirmés.