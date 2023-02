L’histoire vraie du film Miracles from Heaven, disponible sur Netflix

in

Netflix

Le film Miracles from Heaven est à regarder sur Netflix et ses téléspectateurs veulent en savoir plus. Quelle est votre véritable histoire derrière ?

© IMDbL’histoire vraie du film Miracles from Heaven, disponible sur Netflix.

Miracles du ciel est un film réalisé par Patricia Riggen et écrit par Randy Brown qui est sorti dans les salles du monde entier en 2016, devenant un succès au box-office, rapportant près de 74 millions de dollars sur un budget de 13 millions de dollars. Sa prémisse a fait tomber le public amoureux, mais sachez que derrière se cache une histoire vraie que, si vous ne la connaissez pas encore, nous vous invitons à connaître les détails ci-dessous.

Synopsis officiel : « Une fille souffrant d’un trouble digestif rare et grave se retrouve miraculeusement guérie après avoir survécu à un horrible accident. Lorsque Christy découvre que sa fille de 10 ans, Anna, est atteinte d’une maladie rare incurable, elle cherche sans relâche un remède contre sa fille. Après le sauvetage dramatique d’Anna, victime d’un accident anormal, une série de miracles a commencé à se produire dans sa famille, laissant les médecins et la communauté totalement déconcertés..

+La véritable histoire de Milagros del Cielo

L’intrigue principale du film est basée sur le livre. Miracles du cielqui a été écrit par christy faisceau. Cette femme a raconté à travers sa mémoire toute l’expérience de sa fille, qui était proche de la mort avec une maladie intestinale incurable. Comme raconté, Anna a eu un malaise qui a entraîné des vomissements et une douleur intense, alors ils l’ont emmenée à l’hôpital.. Cependant, aucun spécialiste n’a trouvé le type de condition qui attaquait la petite fille.

Un jour, la jeune fille s’est retrouvée dans un arbre d’environ 9 mètres de haut et s’est cogné violemment la tête, un impact qui aurait pu être fatal à n’importe qui ou lui aurait laissé de graves séquelles. Contre toute attente, le miracle est venu : non seulement il lui a sauvé la vie, mais il a aussi inexplicablement guéri la maladie gastrique dont il souffrait.

christy faisceaumère de Annementionné: « Les médecins ont dit que Jésus était avec ma fille dans l’arbre, car ils ne connaissaient personne qui soit tombé de 9 mètres de haut, et qui n’ait pas de paralysie ou d’os cassés ». Cette histoire passionnante est celle qui a inspiré le film mettant en vedette Jennifer Garner, Eugenio Derbez, Kylie Rogers, Brighton Sharbino et Martin Henderson, entre autres. Miracles du ciel Il est disponible sur le service de streaming. Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?