L’histoire vraie de la réconciliation entre Ben Affleck et Jennifer Lopez

Ce 2021, même avec la pandémie de coronavirus comme principal protagoniste dans le monde, il a laissé l’une des nouvelles les plus choquantes concernant les célébrités d’Hollywood, et c’est que Ben affleck Oui Jennifer Lopez Ils ont eu une revanche amoureuse, formant l’un des couples les plus emblématiques d’aujourd’hui. Cependant, une théorie assure qu’il s’agit d’un mouvement de presse sans précédent.

Le scénariste et le chanteur ont officialisé l’une des parades nuptiales les plus célébrées du début des années 2000, dans une romance qui était sur le point de déboucher sur le mariage, mais à la surprise générale ils ont décidé d’annuler le mariage et ainsi clore l’histoire. Le temps a passé, ils ont tous les deux fait leur vie, mais Fin avril de cette année, des photos ont commencé à circuler les montrant à nouveau ensemble..

Au fil des semaines, il y a eu plus de fuites qui ont confirmé la réconciliation, mais C’est devenu officiel lorsque J.Lo a posté une photo sur son compte Instagram officiel. Bien que cela semble être une jolie histoire d’amour, la scénariste Cassie St. Onge pense qu’il s’agit d’une campagne de marketing pour un éventuel remake du clip vidéo « Jenny from the Block », qui a conduit à la première romance en 2002. Pourquoi dites-vous cela ?

« Conformément à ma théorie, énoncée dans l’épisode 40 de @bpisdoingherbeest, que J.Lo et Ben Affleck, alias Bennifer Againifer, alias Jenjamin Lofleck, nous donnent un remake plan par plan de leur emblématique Jenny de la vidéo Block pour le prochain 20e anniversaire de la chanson « , a-t-il assuré dans une publication. Donne des détails comme ça Ben a la même montre à plusieurs reprises, que le premier baiser a été attrapé par un paparazzi et il y a même une similitude dans la coiffure. Enfin, il a dit que referaient référence quand ils sont ensemble sur un yacht.







À peine dit que c’était fait, les artistes ont été aperçus sur un yacht à Saint-Tropez, en France, où ils ont laissé une photographie compromettante. « Beaucoup de gens sont nerveux parce que si ce que j’ai prophétisé est vrai, cela signifie que la romance est une imposture. Pas amis. Ce n’est pas ce que quelqu’un dit ici. Je pense que la romance est aussi réelle que la première fois, d’accord ? Je suis là pour ça et je te soutiens. Mais je veux aussi cette vidéo », Il a dit Cassie Saint-Onge. Le suivant Ce serait de les voir mettre de l’essence dans leur voiture, selon le clip vidéo. Cette théorie est-elle réelle ?