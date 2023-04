L’histoire vraie de Faraaz, le film indien qui fait fureur sur Netflix

Netflix

L’Inde a actuellement un nouveau représentant sur Netflix avec Faraaz, un film qui est un succès d’audience pour dépeindre un fait de la réalité.

© IMDbL’histoire vraie de Faraaz, le film indien qui fait fureur sur Netflix.

Faraaz C’est l’une des dernières versions à atteindre le service de streaming Netflix et en moins d’une semaine il a réussi à faire partie du Top 10 des films les plus choisis par les abonnés du monde entier. C’est une production indienne basée sur un cas réel et qui n’a pas eu le meilleur accueil, précisément à cause du sujet qu’elle traite. Ici, nous vous dirons tout sur son histoire et la réaction du public.

Cette histoire tourne autour d’un étudiant bangladais américain nommé Faraaz Ayaz Hussain qui se retrouve au milieu d’une attaque terroriste en 2016 et tente de protéger ses amis à tout prix. Hansal Mehta Il est le réalisateur et son casting est composé de : Juhi Babbar, Aamir Ali, Zahan Kapoor, Aditya Rawal, Jatin Sarin, Godaan Kumar, Sachin Lalwani et Ninaad Shaunak Bhattentre autres.

+La véritable histoire de Faraaz

Le film Faraaz dépeint le Attaque de Dacca en juillet 2016. Dans la nuit du 1er juillet de cette année-là, vers 21 heures, heure locale, cinq militants ont pris des otages et ont ouvert le feu sur la boulangerie artisanale Holey à Gulshan Thana, au Bangladesh. Les assaillants sont entrés avec des bombes, des machettes et des pistolets, pour lesquels ils étaient préparés à la confrontation avec la police métropolitaine, qui a subi deux pertes dans la tentative de reprendre le contrôle de l’endroit.

La police n’a pas réussi à sécuriser les otages, ils ont donc mis en place un périmètre. Au petit matin du 2 juillet, il a été décidé que les forces armées lanceraient une contre-attaque appelée « Opération Thunderbolt ». Au total, 29 personnes sont mortes, dont 20 otages (17 étrangers et 3 locaux), deux policiers, deux employés de boulangerie et les cinq hommes armés. Il est apparu plus tard que les assaillants faisaient partie de l’organisation terroriste Jamaat-ul-Mujahideen.

Cette attaque a été qualifiée par la BBC de « l’attaque islamiste la plus meurtrière de l’histoire du Bangladesh ». La première de Faraazun film qui triomphe aujourd’hui dans Netflixune grande controverse a surgi, puisqu’il a été critiqué pour soi-disant « exploiter une horrible tragédie à des fins lucratives sans demander la permission à la famille des victimes ». Le directeur, Hansal Mehtas’est défendu en soulignant la « liberté artistique ».

