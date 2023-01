L’histoire vraie de Chaque jour, la même nuit, la mini-série brésilienne de Netflix

in

Netflix

Chaque jour la même nuit raconte l’histoire tragique du plus triste incendie des 50 dernières années au Brésil. Connaître tous les détails.

©NetflixChaque jour la même nuit

Le partage de séries basées sur des événements réels est déjà devenu monnaie courante dans Netflix. La plateforme compte plusieurs productions de ce type et en a désormais ajouté une nouvelle : Chaque jour la même nuit. Cette bande dessinée, de seulement cinq épisodes et d’origine brésilienne, raconte l’un des incendies les plus tragiques du Brésil au cours des 50 dernières années.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Chaque jour la même nuit Remarques: « L’histoire inédite d’une des plus grandes tragédies du Brésil : de l’enquête policière aux circonstances qui ont conduit à l’incendie et à la lutte inlassable pour la justice menée par les familles des victimes. Un combat qui continue 10 ans plus tard.

C’était ce 25 janvier quand Chaque jour la même nuit est venu sur netflix. Et, bien qu’il soit basé sur le livre « Chaque jour à la même nuit: L’histoire inédite de Boate Kiss », la vérité est que derrière ces histoires il y a une histoire vraie. Découvrez ce qui s’est passé à la discothèque Kiss en 2013.

L’histoire vraie de Tous les jours, la même nuit :

C’était le 27 janvier 2013 lorsque l’événement connu sous le nom de la tragédie du baiser disco a eu lieu. Dans cette discothèque, située au numéro 1925 de la Rua dos Andradas au centre de la ville de Santa María un total de 242 personnes sont mortes et 636 ont été blessées. Qu’est-ce qui s’est passé? L’événement s’est produit lors de la fête Agromerados, organisée par des étudiants de six universités et des cours techniques de l’Université fédérale de Santa María.

Dans ledit événement, qui a débuté le 26 janvier 2013 le groupe Gurizada Fandangueira a fait une présentation avec un feu d’artifice. D’après ce que les médias locaux ont rapporté à l’époque, vers 2h30 du matin, le chanteur a décidé d’allumer un feu d’artifice connu sous le nom de Lluvia de Plata. Il a heurté le matériau d’isolation acoustique au plafond.

A tel point que les flammes se sont rapidement propagées en répandant une épaisse fumée dans les lieux. Malgré le fait que le gang a tenté d’éteindre les premières flammes avec un extincteur et de l’eau, la vérité est que le feu s’est rapidement propagé dans tout l’endroit. Par conséquent, selon ce que les survivants ont dit à l’époque, les gardes ont pensé que c’était une bagarre et ont fermé les portes de la salle de danse.

Il en est résulté que plusieurs jeunes se sont entassés à la porte forçant la sortie. Dans le même temps, beaucoup d’autres se sont entassés dans les salles de bains, croyant qu’ils étaient là. les issues de secours, qui en réalité n’existaient pas. C’est pourquoi 90% des corps ont été retrouvés dans les toilettes. Malgré tout, les autorités ont signalé que la plupart des gens ne sont pas morts de brûlures, mais de suffocation puisqu’ils ont inhalé les gaz toxiques du lieu.

De même, il convient de noter que le lieu n’a pas été en mesure de recevoir le nombre de personnes qu’il recevait, surtout pour une urgence de cette ampleur. Sans doute une histoire triste et pleine de douleur qui C’est déjà devenu une rage sur Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?