L’histoire tragique d’Elisa Lam ne concerne qu’une chose: la défense de la santé mentale – Ce n’est pas un vrai crime

Lorsque l’étudiante de 21 ans Elisa Lam (qui est également passée par Lam Ho Yi) a voyagé de Vancouver à la Californie pour un voyage en solo, elle a finalement été retrouvée morte dans un réservoir d’eau sur le toit de l’infâme Cecil Hotel (maintenant rebaptisé Stay sur Main). C’était le 19 février 2013, après qu’elle soit devenue une personne disparue le 31 janvier 2013.

L’affaire a déclenché une explosion de curiosité macabre et de détectives amateurs sur le Web après que le LAPD a publié des séquences vidéo de la dernière nuit connue de Lam en vie. Dans celui-ci, vous voyez une jeune femme dans un ascenseur, appuyant sur tous les boutons, se cachant de quelque chose d’invisible (ou idée ou sentiment), sautant dans et hors de l’ascenseur, et faisant des gestes avec des mouvements sauvages de la main vers l’air. L’ascenseur ne ferme jamais tant qu’elle y est.

https://www.youtube.com/watch?v=_rfLSVIA0L0

Cue les théoriciens du complot: De sa similitude avec le film de 2002 Eau sombre, aux fantômes, aux royaumes de l’enfer et aux jeux d’ascenseur destinés à vous emmener dans une autre dimension, Internet est devenu sauvage – en particulier à la lumière de la nouveau documentaire Netflix, Scène de crime: la disparition à l’hôtel Cecil, qui explorent la mort tragique et prématurée de Lam.

Mais ce qui semble inquiétant pour beaucoup n’est en réalité qu’une fin sombre à la vie d’une jeune femme.

Lam avait un trouble bipolaire et une dépression; elle était claire à ce sujet sur ses publications Tumblr, et sa famille a également déclaré qu’elle en avait été diagnostiquée.

Selon son Tumblr, elle me semblait une penseuse curieuse, brillante et profonde. Elle aimait les beaux mots et la photographie. Elle avait faim du monde, consciente d’elle-même et inspirée. Elle avait tant de vie devant elle. En prise de vue, elle était plus que son histoire, plus que ses problèmes de santé mentale, et plus que tout détective Internet ne pourrait jamais le savoir. Elle était une personne entière et dimensionnelle – pas seulement un matériau abstrait utilisé pour une conversation effrayante.

Ce que nous voyons dans cet ascenseur, c’est probablement qu’elle fait face à un épisode de santé mentale alors qu’elle est toute seule dans un autre pays, dans un hôtel réputé pour la criminalité, sans son système de soutien normal.

J’ai des membres de ma famille avec un trouble bipolaire et je vis moi-même avec une maladie chronique, de l’anxiété et du SSPT. En tant que journaliste de la santé et défenseur des maladies chroniques, je sais que les changements de place et de routine peuvent être incroyablement déclencheurs. Je préfère donc passer mon temps à aider les gens à trouver les ressources dont ils ont besoin lorsqu’ils voyagent ou traversent des périodes de transition de leur vie plutôt que de rester assis autour du feu de joie proverbial à inventer des histoires de fantômes.

Il y a aussi l’idée que quelqu’un a finalement profité d’elle ou lui a fait du mal alors qu’elle était vulnérable – mais des fantômes? Expériences sur la tuberculose (ce qui peut être expliqué)? Des ascenseurs vers différents royaumes?

Dans le documentaire Netflix, nous voyons tout cela revisité. Le documentaire prend son temps tout en faisant des points réducteurs et désordonnés, et répare avec salace avant de faire valoir un point.

Il explore également ce qui se cache dans les murs de l’hôtel Cecil – et son quartier environnant de LA appelé Skid Row. Cet espace a sans aucun doute connu beaucoup de douleur au fil des ans. Une zone marquée par la pauvreté, la criminalité et les «expériences» de confinement de la population sans-abri par la police, il y a certainement une énergie sombre et triste qui se cache – comme n’importe quel endroit suinte le résidu de l’histoire.

Et tout cela est valable, mais Lam’s est une histoire de santé mentale, pas de vrai crime. Malheureusement, l’histoire de Lam est devenue davantage celle de la façon dont les gens réagissent aux histoires de santé mentale.

Cela rend clairement les gens très mal à l’aise, les poussant à s’accrocher à tout ce qui détourne l’attention de la santé et du bien-être humains. Le documentaire n’y parvient tout simplement pas vraiment.

Mais c’est plus grand que le documentaire.

Les détecteurs Web et les fils de conspiration Reddit et les rafles de théorie contribuent tous à nier le problème principal. L’histoire de Lam devrait exiger notre compassion, notre éducation et notre prise de conscience, et non l’exploitation de la maladie mentale par des podcasts effrayants et des vidéos et documentaires YouTube; cela ne sert qu’à stigmatiser davantage ce que vivent les vraies personnes lorsqu’elles sont malades.

Les images de l’ascenseur et l’image du réservoir d’eau m’ont donné des frissons – parce que je sais à quel point c’est effrayant, solitaire et déroutant pour les personnes qui vivent une crise de santé mentale.

En choisissant de nous concentrer sur les entités perverses de Los Angeles, nous partons du cœur du problème. LA peut avoir ses qualités effrayantes, mais il y a généralement des raisons humaines derrière cela – et ils sont probablement beaucoup plus tristes que fantasmagoriques.

Ces théories sont-elles notre façon de dévier la réalité? Ne concilions-nous pas la vérité selon laquelle la souffrance n’est parfois tout simplement pas juste, n’a pas de sens, n’est en aucune façon correcte ou acceptable.

Nous aimons tous un mystère effrayant. Nous aimons tous partager des théories et plonger dans le sombre réseau de la recherche autour des jeux d’ascenseur et des hôtels hantés. C’est délicieux. Mais s’il vous plaît, ne vous laissez pas acheter par les théories de détective. Au lieu de cela, je vous demande de consacrer votre énergie à promouvoir l’accès aux soins de santé et le soutien aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

J’espère que nous n’oublions pas que c’était un être humain. Au milieu de ce bavardage, nous ne pouvons pas arrêter de la pleurer ou de nous soucier du potentiel de son cas pour un examen supplémentaire (quelqu’un était-il responsable de lui avoir fait du mal dans l’état dans lequel elle se trouvait?). Nous avons déjà exploité sa tragédie pour les clics et les vues; pouvons-nous prendre du recul maintenant?

Refuser d’accepter que les problèmes de santé mentale sont réels – et plutôt transformer sa réalité en une histoire de fantômes – s’appelle le capacitisme, et ce n’est pas étrange, effrayant ou effrayant. C’est un mauvais service.