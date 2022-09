L’histoire tragique de Jada Pinkett Smith avant son arrivée à Hollywood

CÉLÉBRITÉS

Cette année, son nom est devenu une nouvelle après que Will Smith ait frappé Chris Rock aux Oscars. Ce fut sa vie controversée bien avant qu’il ne devienne une star.

© GettyJada Pinkett Smith : sa vie avant d’être une star.

Oui ok Jada Pinkett Smith Il n’a jamais fait profil bas, la vérité est que cette année cette fonctionnalité a été encore améliorée. C’est que son nom est devenu le titre dans tous les médias après Will-Smith l’a défendue contre une blague de Chris Rock aux Oscars 2022, réagissant même avec un coup au visage. Mais l’histoire controversée de l’actrice ne se limite pas seulement à sa présence dans le dernier opus de l’Académie. Au contraire, a traversé une histoire de vie tragique bien avant de venir à Hollywood.

Né en 1971 à Baltimore, Maryland, l’artiste a réussi à trouver sa place dans l’industrie du divertissement avec des rôles notables. Mais il est indéniable que cela a commencé à être beaucoup plus frappant lorsqu’en 1997, elle a épousé le protagoniste de roi richardavec qui il partage deux enfants : Jaden et Willow Smith. Avant le début de cette relation, alors qu’elle n’était qu’une fille, elle a dû faire face à une histoire compliquée avec sa mère.

Dans un dialogue avec Popsugar, il a évoqué sa relation avec Adrienne Banfield Norris, qui a eu Jada alors qu’elle n’avait que 18 ans. « Non J’ai découvert que ma mère était accro à l’héroïne jusqu’à son adolescence. Je pouvais dire quand ma mère était défoncée parce qu’elle ne pouvait pas venir me chercher à l’école à l’heure ou elle s’endormait au milieu de quelque chose. J’ai compris que ce n’était pas de la fatigue, mais qu’il y avait un problème de drogue« , a rapporté l’actrice.

La vérité est qu’aujourd’hui, ils ont une belle relation mère-fille et que cette situation appartient au passé. Mais ce n’était pas le seul moment traumatisant de sa jeunesse. Jada Pinkett a également attiré l’attention du public grâce à son amitié avec le rappeur Tupac Shakur, décédé en 1996 à seulement 25 ans. Leur première rencontre a eu lieu à la Baltimore School for the Arts. A propos de leur relation, l’interprète a expliqué lors d’une conversation avec Sirius XM : « Quand j’ai rencontré Pac, J’étais dealer de drogue”.

Plus tard, il a expliqué dans une interview avec Access Hollywood : «Ma mère m’a fait sortir de Baltimore. Il m’est arrivé quelque chose de vraiment horrible qu’elle a découvert. Un jour, il a fait ses bagages dans la voiture et m’a dit : « Tu pars d’ici. C’est comme ça que j’ai obtenu une bourse pour aller à la North Carolina School of the Arts”. Son arrivée à Hollywood n’a pas été sans chocs et l’épisode controversé des Oscars peut en témoigner.

