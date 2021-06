L’histoire rumeur de Hocus Pocus 2 pourrait révéler le retour des sœurs Sanderson

Lorsque Disney a annoncé qu’il ramènerait le Hocus Pocus Sœurs Sanderson pour une suite, il est instantanément devenu l’un des futurs titres les plus attendus de Disney +. Depuis près de trois décennies, les fans du film original meurent d’envie de voir Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy reprendre leurs rôles de trois sorcières déterminées à obtenir l’immortalité à tout prix. Maintenant, il semble que certains détails commencent à émerger sur ce que nous pouvons attendre de la suite tardive en termes d’histoire.

Comme pour de nombreuses suites, il y a un sentiment de familiarité sur les détails de l’intrigue de Hocus Pocus 2 rapporté par Les Illuminerdi. Le nouveau personnage principal serait une lycéenne appelée Becca, qui est une solitaire avec très peu d’amis et une belle-mère avec laquelle elle ne s’entend vraiment pas. Cela ne semble pas du tout familier. La jeune fille qui s’entraîne à devenir une sorcière achète une bougie à flamme sombre dans un magasin de magie installé à l’intérieur du cottage abandonné des Sanderson. Aidés par Izzy, un autre camarade de classe, le couple parvient à ressusciter les sœurs Sanderson lors de leur nuit d’Halloween bien-aimée, qui les voit tenter de gagner la jeunesse et l’immortalité qui leur ont été arrachées à la fin du film original.

Le rapport a poursuivi en disant qu’en même temps que cette rediffusion des événements de Hocus Pocus sont le propriétaire du magasin de magie, appelé Giles – ce qui serait sûrement une sorte de vérification du nom de Giles d’Anthony Head de Buffy – un autre camarade de classe du nom de Sam, qui se trouve être un magicien pratiquant et la belle-mère de Becca, Luann. La dernière information sur le personnage est qu’une troisième fille appelée Cassie fera partie du trio chargé de convoquer les sœurs Sanderson, et est une fille/intimidateur scolaire/fille populaire du type maire local qui semble une partie essentielle de tout film impliquant des lycéens.

Bien qu’il ait été confirmé par Bette Midler qu’elle reprendrait son rôle, avec Parker et Njimny, on ne sait pas si Thora Birch, qui est apparue dans le film original à l’âge de huit ans, sera de retour, bien que son personnage , Dani Dennison, aurait fait une apparition dans Hocus Pocus 2 en tant que directeur d’école. Birch a alimenté les spéculations sur son implication dans la suite lorsqu’elle a publié un message sur Twitter en mai qui comprenait un extrait du film original et le commentaire « 2022 sera Mah-velous! »

2022 sera « Mah-velous ! « . pic.twitter.com/OpOFXaGUbK – Thora Bouleau (@1107miss) 14 mai 2021

La suite devrait lancer la caméra en octobre de cette année, avec une date de sortie actuelle d’octobre 2022, naturellement autour d’Halloween. Écrit par Jen D’Angelo et réalisé par Anne Fletcher, avant même qu’une seule image n’ait été tournée, le battage médiatique de trente ans garantit un énorme succès pour Disney+ à son arrivée. Avec Midler, Parker et Njimy de retour dans leurs rôles de Sanderson Sister et la possibilité que d’autres acteurs originaux fassent des apparitions, Disney utilise sa plate-forme de streaming pour vraiment puiser dans la nostalgie de certaines de leurs anciennes propriétés les plus appréciées. Cette nouvelle nous vient des Illuminerdi.

Sujets : Hocus Pocus 2, Hocus Pocus