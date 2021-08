L’histoire qui a inspiré Lost in Tokyo

Lorsque Sofia Coppola s’est présentée comme réalisatrice avec Les vierges suicidaires Il a laissé une grande impression sur l’environnement. Par conséquent, beaucoup de gens attendaient son deuxième film, qui est venu quatre ans plus tard. Perdu à Tokyo créé en 2003 avec une distribution luxueuse : Bill Murray et l’étoile montante, Scarlett Johansson.







À Coppola c’était plus qu’un deuxième film, c’était une façon d’exprimer un drame très personnel. Le conflit interne qui traverse Charlotte (Johansson) reflète la relation qui Sofia eu avec Spike Jonze quand ils étaient en couple. En effet, le caractère de Giovanni Ribisi travaille comme photographe et a des contacts avec des célébrités, tout comme Jonze.

Plusieurs amis de Sofia Coppola ils faisaient partie du tournage de Perdu à Tokyo, avec de petites apparitions liées à des soirées entre Bob (Murray) Oui Charlotte. Cela a été confirmé par le chef décorateur du film, KK Barrett, qui a également précisé ce que c’était que de façonner ce monde.

Bill Murray et Sofia Coppola, en plein tournage. (IMDb)



Le premier chef décorateur du film devait être un ami de Sofia qu’il a dû quitter le projet en raison de problèmes familiaux. C’est à quel point le film était personnel Coppola que, selon Barrett, « Une grande partie de l’écriture était basée sur des expériences qu’elle a eues là-bas », y compris la scène de karaoké, « avec ces mêmes amis que vous voyez sur la scène. »

Quelques faits curieux qui ont rendu unique Perdu à Tokyo

Comme dans toute production, il y a des détails qui gagnent en notoriété et sont soutenus par la vérité, et d’autres qui sont des mythes réfutés ou que nous ne saurons tout simplement jamais. Parmi ceux qui font partie de ce dernier groupe figure celui du personnage de Anna Faris, qui, selon eux, aurait été inspiré par Cameron Diaz, mais Sofia Coppola Il a expliqué qu’il y avait huit femmes différentes sur lesquelles il était basé.

Il y a aussi la scène de la fin, qui laisse le spectateur avec une boule dans la gorge quand Bob descend du taxi pour dire au revoir à Charlotte. Dans le script, il est spécifié que la ligne est « Je sais, tu vas me manquer aussi ». Cependant, nous ne saurons jamais ce qu’il a vraiment dit Bill Murray à Scarlett Johansson.

La relation entre Bob et Charlotte se consolide lorsqu’ils traversent ensemble la nuit de Tokyo. (IMDb)



On ne peut pas non plus être complètement sûr que le film parle directement de Spike Jonze, au-delà des éléments similaires. « C’est la grande chose à propos de l’art. Un compositeur écrit une chanson une fois qu’elle sort dans le monde, elle ne lui appartient plus. Ce serait une terrible erreur pour le compositeur d’aller dire à ces gens qu’il aime cette chanson parce qu’il leur demande s’il s’agit ou non de quelque chose », a-t-il déclaré. Barrett.

L’idée de tourner au Japon est née en faisant la promotion Les vierges suicidaires. Sofia Il a séjourné à l’hôtel Hyatt et est tombé amoureux de l’endroit. Bien sûr, il a fallu longtemps avant qu’il ne réussisse à les convaincre de le laisser tourner là-bas.







Une fois l’histoire définie, Bill Murray C’était la seule option pour l’homme principal et il a accepté d’en faire partie sans rien signer. Une semaine avant le tournage, il est arrivé à Tokyo. L’une des scènes les plus mémorables est celle de la publicité pour le whisky Suntory, inspirée d’une véritable publicité que le père de Sofia Coppola, Francis Ford Coppola. À Facture Ils ne lui ont pas dit ce que le réalisateur de la publicité de Suntory disait pour que sa confusion soit réelle.

Sa, la réponse de Spike Jonze

Six ans après la sortie de Perdu à Tokyo c’était le moment de Spike Jonze. Avec Sa Il a raconté sa version des événements, non pas du moment de la séparation du couple, mais de la vie après la rupture. En réalité Théodore (Joaquin phénix) est en plein divorce d’avec un écrivain.

« Ils ont eu leurs expériences, ils partagent un goût similaire pour l’art et le monde », a-t-il déclaré. KK Barrett, qui était également chef décorateur pour Sa et comprend qu’il y a des similitudes dans l’art des deux productions. Bien entendu, à aucun moment il ne risque de confirmer ou non les théories avec lesquelles le public joue depuis des années, sur le message des films.

Le regard perdu à l’horizon, plan qui se répète dans les deux films. (IMDb)



Il y a des plans très similaires dans les deux films et les deux montrent la solitude de différents points de vue. Les deux personnages sont également brisés et il est inévitable de penser au lien entre le film et l’amour qu’ils ont vécu. Mais on ne peut que se contenter d’élaborer des théories et de comparer deux films. Il semble très improbable qu’un jour Spike Jonze ou alors Sofia Coppola osez dire combien il y en a dans ces histoires.