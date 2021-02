L’histoire que vous avez entendue sur la mort de Genghis Khan est probablement toute fausse

Genghis Khan est peut-être mort de la peste bubonique et non de la perte de sang après avoir été castré ou d’autres causes évoquées au cours des siècles, selon une nouvelle étude.

Gengis Khan , né Temüjin du clan Borjigin en 1162, était l’un des conquérants les plus célèbres de l’histoire. En 1206, il a fondé et a été le premier dirigeant de l’Empire mongol, qui, au moment de sa mort en 1227, était 2,5 fois plus grand par territoire que l’Empire romain, ont noté les auteurs de la nouvelle étude. Son héritage a atteint des dimensions mondiales: une étude publiée en 2003 dans L’American Journal of Human Genetics a suggéré qu’environ 1 homme sur 200 dans le monde pourrait être le descendant direct de Genghis Khan.

Si l’influence du conquérant est bien connue, sa mort est entourée de mystère. La famille et les partisans de Gengis Khan ont reçu pour instruction de garder sa disparition comme leur secret le plus caché, car cela s’est produit pendant une étape vitale de leur guerre contre les Xia occidentaux, un empire que les Mongols combattaient depuis plus de 20 ans, ont déclaré les chercheurs.

Pour honorer ou souiller la mémoire de Gengis Khan, les amis et les ennemis des Mongols ont raconté un certain nombre de légendes sur sa mort, ont déclaré les scientifiques. Une histoire affirme qu’il a succombé à une perte de sang après avoir été poignardé ou castré par une princesse du peuple Tangut, une tribu tibéto-birmane du nord-ouest de la Chine. D’autres ont suggéré qu’il est décédé des suites de blessures subies après avoir chuté de son cheval, est tombé au combat contre les Chinois ou est mort d’une blessure par une flèche infectée lors de sa dernière campagne contre le Xia occidental.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont suggéré que toutes ces légendes avaient probablement été inventées bien après la mort de Genghis Khan.

« La mort des rois et des empereurs de la grande Chine est souvent mêlée de mythe », a déclaré le co-auteur de l’étude Francesco Galassi, médecin et paléopathologiste à l’Université Flinders d’Adélaïde, en Australie, dans un courrier électronique. «Des causes de décès passionnantes et extraordinaires sont attribuées à des personnages exceptionnels, lorsqu’il est plus raisonnable de rechercher des conditions plus courantes, telles que les maladies infectieuses. En général, il n’y a pas suffisamment de preuves pour étayer ces légendes.

Par exemple, à la mort de Genghis Khan, « il était encore à l’apogée de ses pouvoirs, respecté par ses subalternes et bien soigné par ses serviteurs », a déclaré le co-auteur de l’étude Wenpeng You, chercheur en biologie humaine à l’Université d’Adélaïde, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Cela rend sa mort par assassinat politique ou empoisonnement très improbable. »

Tout en menant des recherches médicales sur l’impact de la maladie dans le monde, les scientifiques ont décidé de se concentrer sur la mort de Genghis Khan. «La pandémie actuelle de COVID-19 a incité nos réflexions à considérer pandémies », A déclaré Galassi.

Les chercheurs se sont concentrés sur «L’histoire de Yuan», un texte historique commandé pendant la dynastie Ming de Chine. Ce travail a déclaré que, du 18 août au 25 août 1227, lors de la dernière campagne de Gengis Khan contre le Xia occidental, il se sentait mal avec une fièvre qui l’a finalement tué dans les huit jours après le début de la maladie. Des recherches antérieures suggéraient qu’il avait contracté la fièvre typhoïde, mais Galassi et ses collègues ont noté qu’il n’y avait aucune mention d’autres symptômes typiques de cette maladie, tels que des douleurs abdominales et des vomissements.

Les scientifiques ont diagnostiqué Genghis Khan non seulement en examinant ses signes cliniques, mais également en utilisant des informations sur les maladies dont les troupes mongoles et leurs ennemis souffraient à l’époque, ainsi que des connaissances modernes sur les périodes d’apparition des maladies transmissibles. Ils ont constaté que ses symptômes correspondaient à ceux de la peste bubonique qui prévalait à cette époque, a déclaré le co-auteur de l’étude Maciej Henneberg, archéologue et paléopathologiste à l’Université d’Adélaïde, dans un e-mail à 45Secondes.fr.

Les scientifiques ont reconnu qu’une telle recherche diagnostique rétrospective était inévitablement limitée par le manque d’accès au corps de Genghis Khan; son lieu de sépulture reste inconnu. Pourtant, «bien que nous ne puissions pas être sûrs à 100% de la cause exacte du décès en raison de ces limitations, nous pouvons dire que ce scénario clinique est beaucoup plus réaliste et mérite une considération historique que d’autres hypothèses plus farfelues», a déclaré Galassi.

Dans l’ensemble, les chercheurs ont suggéré que le sort de Gengis Khan pourrait contenir des leçons pour le moment.

« La récente pandémie a montré une fois de plus que les dirigeants des nations peuvent contracter des maladies infectieuses et, malgré leur pouvoir, ils ne peuvent pas être protégés contre des phénomènes naturels tels que les maladies infectieuses », a déclaré Elena Varotto, co-auteur de l’étude, anthropologue et bioarchéologue à l’Université. de Catane en Italie, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail. En tant que telle, la mort de Gengis Khan pourrait servir « d’exemple général de l’influence des maladies sur le leadership, potentiellement capables de changer le cours de l’histoire », a-t-elle déclaré.

Les scientifiques ont détaillé leurs résultats en ligne le 11 janvier dans le Journal international des maladies infectieuses .

