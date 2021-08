L’histoire que Black Widow a cachée pendant des années

A partir de cette semaine, Veuve noire est disponible sans frais supplémentaires à Disney+, la plateforme qui, entre autres contenus, propose les séries et films qui Les studios Marvel a publié jusqu’à présent. Ce n’est pas une nouveauté qu’il remporte la place de l’un des films les plus attendus par les adeptes de cet univers cinématographique. Mais… pourquoi a-t-il été ainsi revendiqué ? La bande raconte enfin l’histoire de la vie qui Natasha Romanoff a dû passer avant de faire partie de la Vengeurs.







Le caractère de Scarlett Johansson a fait sa première apparition dans L’homme de fer 2, ce film sorti en 2010. Depuis lors, nous avons vu comment sa vie a évolué, faisant partie du SHIELD et renforçant sa relation avec chacun des Avengers. Et bien que nous l’ayons vue combattre les méchants, avoir des moments très drôles et traverser des situations émouvantes, la vérité est que nous ne pouvions pratiquement rien savoir d’elle. histoire de vie.

Le film récemment sorti l’a comme figure centrale pour découvrir le plus foncé de leur croissance personnelle. Une conspiration liée à un événement de son passé la hante, et la forte Natasha Romanoff décide de l’affronter coûte que coûte. De cette façon, Marvel présente comment elle est devenue la Black Widow que nous connaissons aujourd’hui. En ce sens, votre réalisateur Cate Shortland remarqué à propos de trouver un équilibre parfait entre le humour et la émotion: « Je savais que ce film devait être amusant. Je voulais que Natasha décolle, je voulais que les gens voient le personnage voler et transcender”.

Black Widow se penche sur le passé de Natasha Romanoff (Disney).



Et c’est que dans ce long métrage désormais proposé par Disney+, on rentre un peu plus dans l’enfance de Romanoff et de sa famille peu conventionnelle. A l’âge adulte, ils rejoignent Scarlett Johansonn, Florence pug comme Yelena, sa soeur, Le port de David comme The Red Guardian et Rachel Weisz comme Mélina. « Nous savions que l’humour et dynamique familiale Ils étaient aussi importants que Natasha face à son passé« Shortland a insisté.

De cette façon, nous savons ce que Natasha a caché pendant tant d’années. Une vie dure, une enfance compliquée et un groupe de personnes qui ont été décisives dans sa vie. Johansson en atteste : «Depuis le début, quand on a commencé à parler de faire ça cinéma autonome, il n’y avait aucune raison de le faire à moins de pouvoir vraiment explorer profondément le personnage et d’avoir le courage de le faire. Après avoir joué à Black Widow lors d’un décennie, je voulais m’assurer que ce serait gratifiant sur le plan artistique et créatif pour moi et aussi pour les fans”.

La dynamique familiale est essentielle dans Black Widow (Disney).



Après tant d’attentes et de mystères, Veuve noire révèle enfin son histoire. Directeur de création Marvel, Kevin Feige, il prétendait: « Il a une histoire préliminaire très riche. Nous y faisions allusion dans tous les films précédents, mais maintenant nous y faisons face de manière totalement inattendu. Beaucoup de choses lui sont arrivées, en plus de ce que nous avons vu dans les autres cassettes, et certaines d’entre elles vont surprendre le public”.

Au Veuve noire vous rencontrerez cette espionne et meurtrière et son passage à travers le chambre rouge. Le même interprète du personnage a souligné : «Quand vous voyez Natasha dans l’univers cinématographique Marvel, elle est comme une force impénétrable. Elle est imprudente et incontrôlable, mais a une intelligence impressionnante. Quels sont tes secrets, tes vulnérabilités? Je suis ravie de partager votre fragilité et votre force. Elle est dans un monde d’hommes et projette une certaine manière d’être dans ce monde. Ce que nous voulions faire, c’était découvrir qui est la vraie Black Widow”.

Black Widow est désormais disponible sur la plateforme de streaming sans frais supplémentaires (Disney).



Si vous souhaitez entrer dans l’univers de cette veuve noire, vous pouvez également voir sa participation fondamentale dans d’autres films Marvel disponibles sur Disney+ comme L’homme de fer 2, Les Vengeurs, Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver, Avengers: l’ère d’Ultron, Captain America : guerre civile, Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie.

