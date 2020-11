L’histoire personnelle de David Copperfield Le réalisateur explique comment créer le meilleur casting d’ensemble

L’année dernière, le cinéaste et showrunner Armando Iannucci, la force créatrice derrière des classiques tels que Veep et La mort de Staline, a publié une réinvention audacieuse du célèbre travail de l’écrivain Charles Dickens sous le titre The Personal History of David Copperfield. Le film, désormais disponible en VOD, présente un casting d’ensemble scintillant qui affiche une chimie infectieuse, dirigé par Dev Patel. Dans une interview avec Collider, Iannucci a révélé comment il avait pu créer l’un des meilleurs moulages d’ensemble de mémoire récente.

« Je pense que la construction de l’ensemble lentement … De toute évidence, nous avons commencé avec Dev et ensuite nous disons: » D’accord, qui va être Betsey et M. Dick? « Donc, une fois que nous avons Tilda et qu’elle est déjà en place, nous allons, « D’accord, alors qui sera Agnès? » Ce que je ne fais pas, c’est envoyer toutes les parties à 20 personnes différentes à la fois. J’ai lancé une ou deux parties, puis je pense qui ferait le meilleur compliment pour ces deux-là ou trois personnes. Et puis une fois que nous l’avons eu comme quatre ou cinq personnes que nous savons être à bord, « Ok. Sept et huit. Quelle serait la meilleure nouvelle voix à ajouter à ce groupe? » Et nous avons donc chassé comme ça. «

L’histoire personnelle de David Copperfield raconte l’histoire des nombreuses aventures du personnage titulaire, joué par Patel. De ses premières années troublées lorsque sa mère s’est remariée avec un homme cruel et abusif, au moment où il a été envoyé travailler dans une usine, à la quête de David de quitter sa vie de corvée dans l’espoir de devenir un jour un gentleman auteur, le film déborde d’énergie alors que chaque scène se déroule en douceur et joyeusement dans la suivante. Selon Armando Iannucci, la raison de cette facilité de flux d’événements et de personnages tient aux nombreuses répétitions qui ont eu lieu pour l’ensemble du casting.

« J’aime jouer tôt, pour que nous puissions rassembler tout le monde et que nous puissions tous apprendre à nous connaître, jouer avec le scénario et répéter pendant quelques semaines et apprendre à nous connaître pour que le temps que nous ayons ‘ Le tournage de tout le monde est en quelque sorte mis à la peau des personnages, vraiment. J’aime choisir des gens qui sont à l’aise pour improviser légèrement. Nous avons un scénario très spécifique sur lequel nous travaillons, mais j’encourage toujours les gens à le libérer et à toujours apportez leurs propres suggestions. Et je pense que cela signifie que nous avons inévitablement des gens qui sont à l’aise pour être très spontanés – ce qui rend tout un peu plus naturel. «

Réalisé par Armando Iannucci, basé sur un scénario d’Iannucci et Simon Blackwell, L’histoire personnelle de David Copperfield présente une distribution d’ensemble composée de Dev Patel, Aneurin Barnard, Peter Capaldi, Morfydd Clark, Daisy May Cooper, Rosalind Eleazar, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Ben Whishaw et Paul Whitehouse. Le film est désormais disponible en VOD. Cette nouvelle est née à Collider.