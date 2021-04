L’histoire inhabituelle derrière pourquoi la cérémonie s’appelle l’Oscar

Les Prix ​​Oscar rassembler le meilleur de la cinématographie tout au long de l’année, et bien sûr reviendra pour la 93e édition qui célèbre ce qui a été fait en 2020, une année qui a été difficile pour l’industrie en raison de la pandémie de coronavirus. Cet événement qui aura lieu le Dimanche 25 avril et nous vous avons déjà dit comment le voir, a une histoire derrière son nom et ici nous allons vous dire.

Le prix annuel décerné par le Académie des arts et des sciences du cinéma reconnaît les acteurs, actrices, réalisateurs et tout professionnel au sein d’un film, dans ses 24 catégories. Les nominations pour cette année ont déjà été confirmées, où l’on retrouve Mank avec déjà 10 applications deux femmes en compétition pour la meilleure réalisation pour la première fois en 93 ans.

+ Pourquoi on les appelle les Oscars:

Selon les rapports de l’époque, l’histoire insolite remonte à 1931, où un secrétaire exécutif de l’Académie, Margaret Herrick, vu la statuette pour la première fois, qui a été conçu par Cedric Gibbons et incarné par George Stanley, et a mentionné qu’il ressemblait à son oncle Oscar. Le chroniqueur Sidney Skolsky était là et a rapidement adopté le nom sous lequel il est aujourd’hui connu dans le monde entier.

Bien que ce soit la version qui a le plus circulé en tant qu’officiel, il y en a d’autres, comme celle de l’actrice Bette Davis, qui a déclaré dans sa biographie que les prix avaient été nommés ainsi par son premier mari, Oscar Nelson. On dit aussi que Walt Disney a mentionné le surnom dans l’édition de 1934 et que une secrétaire de Louis B.Mayer quand il le vit, il s’écria: « Il ressemble au roi Oscar II! ».

Les Prix ​​Oscar ils ont beaucoup d’histoires intéressantes, au-delà de l’origine de leur nom, comme le moment où Michael Jackson a acheté une statuette pour 1,54 million de dollars qui a été livré à emporté par le vent pour le meilleur film en 1940, ou les 55 prix volés semaines avant les prix de 2000, et ont été trouvés par Willie Fulgear près du quartier coréen de los angeles.