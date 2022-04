L’histoire inédite de Sam Heughan, l’acteur d’Outlander qui ne cesse de grandir

Parler de Sam Heughan n’est plus seulement synonyme de Étranger. Bien que l’acteur ait triomphé dans la série starz en 2014 et catapulté à la renommée internationale avec son rôle de jamie fraser, la vérité est que peu à peu, il grandissait dans l’industrie. En fait, il atteint un tel point qu’il est actuellement l’un des acteurs les plus reconnus et les plus aimés au monde.

C’est qu’en premier lieu, le rôle d’un homme dévoué à sa famille, sa femme et protecteur de son peuple tel qu’il est jamie frasera fait Sam Heughan un homme de premier plan. Mais, en même temps, l’interprète a su se lancer dans différents personnages qui diffèrent grandement de Étranger montrant ainsi sa grande polyvalence devant les caméras. De plus, son charisme et sa spontanéité à la fois dans la performance et dans la connexion avec ses fans ont fait de lui l’un des artistes les plus connus.

C’est pourquoi petit à petit Sam Heughan Il faisait connaître au monde à la fois lui et son travail. Et, même s’il a un profil étonnamment bas, il est très actif sur ses réseaux sociaux où il continue de montrer sa passion pour le jeu d’acteur et son talent extraordinaire. Par ailleurs, il convient de noter que, malgré le fait qu’il soit une star internationale depuis sept ans, il a encore du chemin à parcourir dans une carrière qui atteint progressivement les sommets.

Cependant, la vérité est que derrière tant de talent et de renommée, il y a tout un monde et une histoire émouvante qui montre clairement que chaque effort en vaut la peine. Qui est-ce Sam Heughan? Pourquoi est-il tant aimé ? Apprenez tout sur son histoire non révélée.

+ Qui est Sam Heughan :

Origines de Sam Heughan

Sam Heughan Il est né le 30 avril 1980 à Dumfries and Galloway, une commune du sud de l’Ecosse qui l’a vu grandir avec sa famille. Mais, à l’âge de cinq ans, il s’installe dans le célèbre New Galloway avec son frère et sa mère où ils vivent dans des granges converties en terres. Bien que, maintenant, à l’âge de 42 ans, il vit dans un manoir à Glasgow où il a tout le confort, mais en même temps, il parcourt le monde avec son travail.

La famille de Sam Heughan

L’acteur est le plus jeune d’une famille de quatre personnes. Fils de parents écossais, Sam Heughan il a grandi seul avec sa mère car son père les a abandonnés quand il avait cinq ans. C’est le même acteur qui a avoué ce fait de sa vie en même temps qu’il a précisé qu’il ne manquait jamais de rien. Sa mère, Chrissie Heughan, a eu du mal à l’élever, lui et son frère aîné, Cirdan, avec qui il entretient aujourd’hui une excellente relation.

L’origine de son nom et celle de son frère

Il est important d’insister sur ce point car, lorsque Sam Heughan a raconté l’origine de son nom, des milliers de personnes ont été surprises. C’est parce que, selon l’acteur, la mère les appelait ainsi en hommage aux personnages de Le Seigneur des Anneaux. De plus, pour être exact, le vrai nom de l’interprète est Samwise, en l’honneur du compagnon de Frodon dans la saga. Pour sa part, son frère s’appelait Cidran en référence au contremaître des elfes, celui qui les a emmenés de la Terre du Milieu là où ils veulent aller.

Les études de Sam Heughan

Avant de s’installer comme une star, Sam Heughan Il est passé par plusieurs écoles durant son enfance. Le premier d’entre eux était le premier Keels à New Galloway, mais à l’âge de 12 ans, lorsqu’il a déménagé à Édimbourg, il a commencé à étudier à la James Gillespie’s Grammar School pendant un an. C’est-à-dire qu’à 13 ans, il poursuit ses études à la Rudolf Steiner School d’Edimbourg où il termine son stage scolaire.

Mais, après avoir terminé ses études, il ne s’est pas inscrit immédiatement à l’université, mais plutôt il a passé deux ans à travailler et à voyager avant de retourner dans sa ville natale. C’est là qu’il a décidé de suivre ses rêves et de s’inscrire à la Royal Scottish Academy of Music and Drama, maintenant connue sous le nom de Royal Conservatoire of Scotland.

Les premiers pas de Sam Heughan dans le monde artistique

L’acteur est diplômé de l’académie de théâtre en 2003 et est considéré comme l’un des meilleurs de sa génération. En fait, pour cette raison même, avant l’obtention de son diplôme, il a été choisi par ses professeurs comme l’un des quatre seuls étudiants capables de représenter l’institution dans l’émission de talents de la radio BBC Carlton Hobbs.

Et bien que Étranger marqué la carrière de Sam Heughan, la vérité est qu’avant le rôle de jamie fraser, l’Ecossais a participé à différentes productions. Bien sûr, ses premières apparitions en tant qu’acteur ont été dans différentes pièces telles que les tweetsune adaptation de Crime et châtiment, Eschyle Oui Roméo et Juliette. Autant de créations qui lui ont permis d’ouvrir la porte d’une carrière réussie.

La célébrité ultime de Sam Heughan

Au-delà du fait que ses premières expériences ont été au théâtre, Sam Heughan est venu à la télévision marquant sa célébrité définitive. C’est en 2001 qu’il apparaît sur le petit écran avec le court métrage Petits moments. Mais c’est en 2004 qu’il obtient son premier rôle professionnel dans la mini-série Île en guerre, un drame de la Seconde Guerre mondiale. L’année suivante, il apparaît dans plusieurs épisodes du feuilleton écossais Ville fluviale où il a donné vie à Andrew Murray.

Par la suite, entre 2006 et 2009, Heughan est apparu dans divers films et mini-séries conçus pour la télévision. Parmi eux se trouvent la mini-série intitulée L’ouest sauvage en 2006, docudrame canal 4 Un scandale sexuel très britannique en 2007la même année où il a fait une présence puissante dans meurtriers midsomers. Derrière cela, en 2009, il a atteint médecins donner vie à Scott Nielson, un trafiquant de drogue dans ce feuilleton de la BBC. De plus, pour ce rôle, a été nominé pour un British Soap Award, dans la catégorie Méchant de l’annéepour ses vingt et un épisodes de la série.

De plus, au cours de ces années, il a également fait plusieurs apparitions au théâtre parmi lesquelles Roméo et Juliette où était le protagoniste Derrière cela, En 2010, il décroche son premier rôle principal au cinéma en tant que jeune Alexandre le Grand dans Jeune Alexandre le Grand. qui a été filmé en Égypte et a exploré la vie du célèbre Alexandre le Grand. Après cela, il est revenu jouer dans un film, appelé Première lumière sur la BBC, le récit des expériences du pilote de la RAF Geoffrey Wellum.

Toujours en 2010, il faisait partie de la mini-série gagnante des BAFTA N’importe quel cœur humain où il a partagé l’écran avec Matthew Macfadyen et dépeint l’histoire de la vie de l’auteur Logan Mountstuart. Cette adaptation était basée sur le roman homonyme de William Boyd. En outre, entre juillet 2011 et décembre 2012, il s’est déguisé en Batman pour jouer dans la pièce Batman Live avec la qui a fait le tour du monde. Mais, cette même année, il a également changé de rôle.

C’est parce qu’il a joué Une princesse pour Noël (disponible sur Prime Vidéo), un film original de Hallmark Channel où il a donné vie au Prince Ashton et où il a partagé l’écran avec Roger Moore. En outre, avec ce rôle, il a obtenu un candidature à la La performance la plus inspirante à la télévision aux 20e Grace Awards. Plus tard cette même année, il faisait partie de Steve Watersune double histoire des nageurs olympiques Max et Elsa, au Bridewell Theatre.

Puis en 2012 il continue à faire d’autres apparitions au théâtre, mais en 2013 arrive le casting le plus important de sa carrière, celui de Jamie Fraser pour Étranger.

Et, comme le montre l’histoire, il a été choisi pour donner vie à ce personnage qui allait complètement changer sa vie. Ceci est dû au fait, en 2014 lors de la sortie de la première édition, le succès était imparable et son arrivée sur Netflix a fini par le placer parmi les favoris de la dernière fois.

jamie fraser est devenu, pour Sam Heughan, dans le rôle qui l’a marqué et dans un personnage récurrent dans lequel il travaille depuis huit ans. Eh bien, il convient de noter que jusqu’à présent la série basée sur les livres de Diana Gabaldon Il a déjà six saisons et en créera une septième. Mais, en 2014, il a également travaillé dans le cinéma indépendant faisant partie du thriller psychologique, Émulsion. À son tour, il a également jouéComédie Coeur de légèretédans lequel Heughan est apparu avec deux de ses futures co-stars de Étranger: Laura Donnelly, qui joue la soeur de Jamie Jenny Fraser et Rosie Day, qui a joué Mary Hawkins dans la saison deux.

D’autre part, en 2016, il a joué le rôle principal de Jacob dans le film indépendant Quand la lumière des étoiles se termine, dont la première a eu lieu à la Mostra de Venise. Pour sa part, en 2018, Heughan a joué le rôle de Agent MI6 un sebastien henshawdans le film de comédie-action, L’espion qui m’a abandonné où il a partagé l’écran avec Mila Kunis et Kate McKinnon. Cette même année, dans son premier projet de doublage, Heughan est apparu dans le Warner Bros. Interactive Entertainment Lego DC Super-Villains en tant que Mirror Master.

Mais, en 2020 est venu un autre de ses rôles les plus importants : Jimmy Dalton dans Injecté de sangune adaptation de la bande dessinée la plus vendue de l’univers Valiant où il a joué dans Vin Diesel Oui michel éclat. La même année, l’acteur a joué Henry dans la comédie romantique de l’époque de la Régence, La liste de Mr Malcom , basé sur un livre du même nom de Suzanne Allain. Plus tard, en 2021, créé SAS : Notice rouge où il a donné vie au protagoniste, Tom Buckingham et qui était basé sur le roman du même nom d’Andy McNab.

À son tour, en janvier de l’année dernière, il a créé Hommes en kilt avec son grand ami, Graham McTavish, une série documentaire dans laquelle il a visité les Highlands écossais les plus emblématiques d’Écosse. Et maintenant, pour l’année prochaine, il se prépare pour la grande première de Texte pour vousune nouvelle version du film allemand Fourrure SMS où il travaillera aux côtés de Priyanka Chorpa.

C’est-à-dire une course avec toutes les lettres, mais celle qui a encore du chemin à parcourir. Surtout si c’est votre travail à Étrangeroù il donnera encore vie à jamie fraserau moins pour l’instant.

Les autres projets de Sam Heughan

En plus d’être acteur, Sam Heughan Il a été un grand philanthrope et écrivain. En effet, en novembre 2020, il a sorti Clanlands : whisky, guerre et une aventure écossaise pas comme les autres près de Graham McTavish. Cette écriture va de pair avec ses docu-séries, Hommes en kilt et, en plus, il est devenu un best-seller, atteignant le numéro 1 sur les listes des best-sellers du New York Times pour les livres de non-fiction.

Aussi cette même année lance sa propre marque de whisky, The Sassenach avec lequel il triomphe dans l’industrie des boissons alcoolisées. La libération est passée Great Glen Companyqu’il a lui-même fondé. Cette petite entreprise lui a valu une double médaille d’or au World Spirits Competition de San Francisco.

Statut relationnel de Sam Heughan

Comme beaucoup de stars d’Hollywood, Sam Heughan fait partie de ces acteurs qui préfèrent garder leur vie privée hors des médias.. Cependant, la vérité est que certaines relations ont été connues, parmi lesquelles celle qu’il a eue avec l’actrice Mackenzie Mauzy. Bien sûr, il convient de noter qu’aucun d’eux n’a jamais confirmé ou nié ladite relation.

L’autre côté de Sam Heughan

Parfois, tant de travail est agréable et flatteur, mais la vérité est que les acteurs ont souvent besoin d’une distraction de ce monde qui les transforme en stars. Pour cela, Sam Heughan, dès qu’il en a l’occasion, il profite de son temps de repos pour faire de l’activité physique. De plus, ce n’est un secret pour personne que l’interprète a une salle de sport chez lui.

