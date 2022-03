L’histoire inédite de Chris Evans

L’un des acteurs les plus importants qui ont marqué le parcours du Univers cinématographique Marvel (MCU) jusqu’ici c’était Chris Evanschargé d’interpréter le Capitaine Amérique. A 40 ans, cet acteur qui a donné vie à Steve Rogers à travers sept films, dont sa propre trilogie en tant que super-héros le plus aimé des fans aux côtés Hombre de Hierros’est écarté et a remis le manteau du chef à Tom Holland et Anthony Mackiequi sont les nouveaux visages principaux de la saga.

Mais tout au long de sa carrière, Chris Evans Il était bien plus qu’un simple acteur dédié au monde des super-héros. Il s’est donc consacré à faire partie de productions complètement différentes, comme des comédies pour adolescents dont il ne veut probablement même pas se souvenir, ou des faux pas dans une industrie en plein essor comme celle de merveille. C’est pourquoi, à partir de spoilers Nous voulons vous dire qui est ce grand acteur dont tout le monde est tombé amoureux.

+Qui est Chris Evans

Christophe Robert Evans est né à Boston il y a quatre décennies et la flamme du théâtre n’a pas tardé à apparaître. Pour cette raison, il a décidé de déménager à New York où il a commencé à faire ses premiers pas en tant qu’interprète, en plus de terminer sa formation à l’école de théâtre une fois ses études secondaires terminées. Il ne lui a fallu que 16 ans pour obtenir son premier rôle dans un court métrage, mais le monde du cinéma mettra encore plus de temps pour lui donner sa première grande chance.

Tout au long de sa carrière en Hollywood, a commencé à éveiller un intérêt évident à soutenir toutes sortes de causes dans lesquelles il pense que son poids en tant que star peut être très utile. Pour cette raison, on a pu voir ces derniers temps (surtout dans Twitter) parlant en faveur de la communauté LGBTQ+ et exprimant son soutien à le parti démocratelorsque ce fut à son tour de contester la réélection de atout de donald en tant que président américain.

+La famille de Chris Evans

Bien qu’il soit aujourd’hui une grande star de HollywoodLa famille de Chris Evans Il n’est pas tellement associé au monde du mainstream. seulement sa mère, Lisa Capuano, a une formation théâtrale et se consacre à la mise en scène, tandis que son père s’est consacré à travailler comme dentiste. l’acteur de merveille Il était le deuxième de quatre frères, Carly, Scott et Shannadont seulement Scott Il s’est également consacré au théâtre, mais sans autant de chance que Chris.

+Premier grand rôle de Chris Evans

À un jeune âge, Chris Evans Il a déjà commencé à montrer son désir de travailler en tant qu’acteur et est apparu dans un court métrage éducatif intitulé Biodiversité : Wild about life !ainsi que dans une publicité pour Hasbro. Sa mère se chargea de lui donner quelques conseils, et lui enseigna même les claquettes. En 2000, il a eu sa première grande opportunité, de la main de la série Sexe opposémais en ce qui concerne les rôles notables, celui qui lui ouvrirait les portes serait un film de 2001. À l’âge de 20 ans, Evans a été embauché pour faire partie de Pas un autre film américain stupideune des nombreuses comédies adolescent qui est venu avec le nouveau millénaire.

Le faux pas de Chris Evans dans Marvel et sa rédemption

Avec ses premiers rôles dans Hollywood, Chris Evans Il commençait à se positionner comme une star convoitée, notamment pour ses qualités physiques qui le rendaient très intéressant pour ceux qui recherchaient un homme de premier plan. C’était comme ça dans merveille lui a donné l’opportunité de sa vie, quand ils ont essayé de faire le film raté de Les 4 Fantastiques avec une grande figure comme Jessica Alba. Cependant, les critiques l’ont détruit (il a un taux d’approbation de 28% sur Tomates pourries).

travailler comme Torche humaine semblait lui avoir fermé les portes, mais six ans plus tard, la rédemption est venue, encore une fois grâce à merveille. Kévin Feig vu en lui Steve Rogers et c’est ainsi qu’il a commencé une carrière vers la célébrité, lors de son voyage en tant que Le premier vengeurqui s’est conclu en 2019 par Avengers : Fin de partie. Loin de perdre son emploi, il a continué Hollywood avec Défendre Jacob et cette année, vous pouvez l’entendre comme la voix de Buzz l’Éclair dans le spin-off de histoire de jouet pensé par Pixar. De plus, il sera dans le grand film qui Netflix préparer avec les frères russes, L’homme gris.

+ La vie de Chris Evans en dehors d’Hollywood

Au-delà de sa carrière d’acteur, s’il y a quelque chose qui Chris Evans ils sont passionnés par les chiens. L’acteur s’est manifesté à plusieurs reprises comme un amoureux des chiens et également favorable à l’adoption d’animaux de compagnie. En effet, le célèbre Roublard, le chien de Chrisa été adopté par l’artiste en avril 2017, lors du tournage doué et dans l’une des dernières scènes qu’ils ont tournées dans un chenil où il a découvert ce petit chiot à la recherche d’un foyer. Aujourd’hui, escroc Il est l’une des grandes stars des réseaux sociaux de Evans.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂