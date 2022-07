L’histoire inédite de Benedict Cumberbatch, l’un des acteurs les plus polyvalents d’Hollywood

La dernière saison cinématographique a été tout à fait admirable, surtout chez des acteurs comme Benedict Cumberbatch. En effet, l’artiste a participé à de grandes productions telles que Spider-Man : Pas de retour à la maison Oui Le pouvoir du chien, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars. Mais, comme si cela ne suffisait pas, l’artiste a une fois de plus démontré tout son talent avec la création de Doctor Strange dans le multivers de la foliequi est sorti en salles le 5 mai dans le monde entier.

sur bande Benedict Cumberbatch il s’est remis à la place de Stephen Strange et a fait face aux conséquences de ce qui s’est passé en Spider-Man : Pas de retour à la maison. Et, sans aucun doute, ce fut l’une des performances les plus excitantes et captivantes de sa vie. Eh bien, il a montré à la fois la pire et la meilleure version de ce personnage qui a marqué sa carrière dans merveille.

Cependant, au-delà de son temps dans le MCU, Benedict Cumberbatch Il a su affronter différents rôles qui l’ont positionné comme l’un des meilleurs acteurs d’Hollywood. À son tour, la grande relation, grâce à son charisme et sa spontanéité, qu’il entretient avec ses fans l’a amené à être dans la plus haute estime des stars de l’industrie. Aussi, plus d’une fois, ses collègues ont fait des merveilles à son sujet, augmentant ainsi leur amour pour lui.

Bien sûr, il faut noter qu’au-delà de l’amour qui Benedict Cumberbatch génère, la vérité est que l’acteur est l’un des artistes les plus discrets d’Hollywood. En fait, il n’a même pas de réseaux sociaux et on sait peu de choses sur sa vie privée. Mais, la réalité est qu’il a l’une des histoires les plus émouvantes et passionnantes de toutes les stars du monde et aujourd’hui, en commémoration de son anniversaire, nous vous la présentons. Qui est Benedict Cumberbatch ? Pourquoi est-il tant aimé ? Vous savez tout sur lui.

+ Qui est Benedict Cumberbatch :

Origines de Benedict Cumberbatch

Benedict Timothy Carlton Cumberbatch, mieux connu sous le nom de Benedict Cumberbatch, est né le 19 juillet 1976 à Hammersmith, un quartier artistique de l’ouest de Londres, où il a grandi avec sa famille. Son enfance, son adolescence et sa jeunesse y ont vécu, mais il a ensuite parcouru le monde à la recherche de ses rêves d’acteur. De plus, il réside actuellement dans un grand manoir situé à Hidden Hills, Los Angeles avec sa femme et ses trois enfants.

La famille de Benedict Cumberbatch

L’acteur est né dans une famille de l’élite britannique. Benedict est le fils du célèbre acteur anglais Timothy Carlton Cumberbatch et de l’actrice Wanda Ventham. De plus, du côté de sa mère, elle a une sœur aînée nommée Tracy Tabernacle, décédée d’un cancer. À son tour, l’artiste est le petit-fils du commandant de sous-marin Henry Carlton Cumberbatch et l’arrière-petit-fils du diplomate Henry Arnold Cumberbatch. Bien qu’en 2015, il ait fondé sa propre famille après avoir épousé Sophie Hunter. Et, avec qui elle travaille comme metteur en scène de théâtre et dramaturge, elle a trois enfants : Christopher Carlton Cumberbatch (7), Hal Auden Cumberbatch (5), Finn Cumberbatch (3).

Les études de Benedict Cumberbatch

l’éducation de Benedict Cumberbatch Il a été passé dans deux écoles indépendantes à Londres. La première était la Brambbletye School et la seconde la Harrow School, l’une des institutions privées les plus prestigieuses au nord-ouest de la capitale britannique. C’est dans cette école, payée par sa grand-mère, qu’il rencontre sa passion pour le théâtre depuis qu’il fait ses premières représentations dans des pièces de théâtre.

Cependant, avant de se consacrer pleinement à son rêve, Benedict Cumberbatch il a pris un congé sabbatique après l’obtention de son diplôme et s’est installé dans un monastère tibétain pour enseigner l’anglais. Mais, après cette année consacrée à l’enseignement, l’acteur a commencé à préparer sa carrière. Il a d’abord étudié le théâtre, se spécialisant dans l’art dramatique à l’Université de Manchester. Après cela, il a continué à étudier le théâtre à la London Academy of Music and Dramatics Art dont il est diplômé en ayant déjà un agent pour se lancer dans le show business.

Les premiers pas de Benedict Cumberbatch dans le monde artistique

Bien qu’avant de se consacrer pleinement à la comédie, Benedict Cumberbatch Il s’installe dans un monastère tibétain, c’est à l’école qu’il a ses premières approches du monde artistique. Pendant ses études, il a participé à des pièces de théâtre à l’école, mais ce fut sa seule étape dans le théâtre depuis lors, immédiatement, il est passé au monde de l’audiovisuel. Sa première apparition publique remonte à 2003 sur grand écran avec tuer un roi, un film se déroulant au 17ème siècle. Cependant, c’est la télévision qui lui a donné prestige et popularité où il a joué le fils de Hugh Laurie dans la série télévisée la quarantaine. Mais, la célébrité définitive est venue l’année suivante.

La célébrité ultime de Benedict Cumberbatch

En 2004, il obtient son premier succès en jouant Stephen Hawking dans le téléfilm, colportage, ce qui lui a valu sa première nomination aux BAFTA du meilleur acteur. Mais, comme si cela ne suffisait pas, deux ans plus tard, il obtient le rôle de William Pitte dans le film historique Amazing Grace. Puis vint l’une des étapes les plus pertinentes du cinéma avec Expiationqui était basé sur le roman de Ian McEwan et joué Guillaume Carey.

Plus tard, en 2008, il faisait partie de l’une des bandes les plus importantes qui est maintenant disponible sur Prime Video : Les soeurs Boleynoù il a travaillé avec Scarlett Johansson donnant vie au mari de María Bolena. Cependant, c’est en 2010 qu’il a rencontré la célébrité ultime.

Cette année-là Benedict Cumberbatch s’est mis dans la peau du peintre Vincent Van Gogh dans Vincent peint avec des motsmais son plus grand succès fut obtenu avec son interprétation de Sherlock Holmes. Entre 2010 et 2017, il a joué dans la série Sherlock de la BBC avec laquelle il a fait le tour du monde, propulsant sa carrière vers une renommée internationale. Et, avec ce rôle, il a obtenu sa troisième nomination aux BAFTA du meilleur acteur.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, au milieu de cette série, il a travaillé sur différents films à succès. Parmi eux se trouvent Cheval de bataille en 2011, La taupe dans la même année et suivi plus tard avec des rôles acclamés dans des films d’action et de science-fiction. En 2013, il a donné vie à Khan dans Star Trek : dans le noiret Julian Assange dans Le cinquième pouvoir (dans Wikileaks). De même, en 2013, il faisait également partie de 12 ans d’esclavage Oui Août. Mais un an plus tard, il est allé plus loin et a joué Alan Turing dans Le jeu de l’imitation pour lequel il a été nominé pour un Oscar.

L’année suivante, en 2015, il incarne le frère de Johnny Depp dans BlackMass et, en 2016, est venu le rôle qui ferait de lui l’un des acteurs les plus acclamés d’Hollywood. Cette année-là, Benedict Cumberbatch a rejoint Marvel pour jouer Stephen Strange dans Docteur étrange 1un rôle qu’il a répété dans Thor : Ragnarök (2017), Avengers : Guerre à l’infini (2018), Spider-Man : Pas de retour à la maison (2021) et le plus récent : Doctor Strange dans le multivers de la folie.

En tout cas, en plein passage merveille, faisait également partie de différentes productions. Ils sont entre eux La guerre des courants en 2017 où il personnifie Thomas Edison, en 2018 il crée la télésérie Patrick Melrose et la même année il donne sa voix à Le grinch. Plus tard, plus précisément en 2019, il fait partie du casting de 1917un film qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale.

Plus tard, en 2020, il a créé l’espion anglais, un film basé sur des événements réels de la guerre froide. Cependant, en 2021 est venu un autre de ses grands succès : Le pouvoir du chienpour lequel il a été nominé pour l’Oscar 2022 du meilleur acteur principal.

Les projets les plus importants de Benedict Cumberbatch pour 2022

En plus de la première de Doctor Strange dans le multivers de la folie, Benedict Cumberbatch Il prépare d’autres projets. Ce sont deux films qui n’ont toujours pas de date de sortie : Rivière Oui RogueMale. Ce dernier long-métrage a la particularité qu’il ne sera pas que lui, mais qu’il sera aussi sa production.

Le jour où Benedict Cumberbatch a été kidnappé

En 2004, alors que la carrière de Benedict Cumberbatch Il connaissait juste le succès, l’acteur a vécu une expérience qui l’a aidé à devenir ce qu’il est aujourd’hui. En effet, comme il l’a avoué dans une interview, lors d’un voyage qu’il a fait en Afrique du Sud pour tourner une série, il a été kidnappé par un groupe de bandits sur la route.

Cette année-là, il tournait Jusqu’au bout de la terre, une série de la BBC et a dû voyager pour faire quelques prises de vue dans ce pays. Mais, lors de sa tournée dans les rues sud-africaines, il est tombé sur ce fait qui l’a marqué à jamais.

« Nous nous sommes arrêtés et sommes sortis de la brousse, ces gars sont venus et nous ont jetés dans la voiture, ont quitté la route en courant et ont saccagé la voiture… Il y avait des signes d’une arme à feu mais je ne me suis pas retourné pour le voir parce que j’étais ‘ t hors de la voiture à ce moment», avait-il commencé à expliquer à l’époque. Plus tard, il a ajouté : «Puis ils m’ont mis dans le coffre de la voiture et à un moment ils ont attaché mes lacets à mes poignets. En fin de compte, ils nous ont laissés tranquilles une fois que nous leur avons donné les cartes et l’argent. Mais en raison de la nécessité d’apporter la carte à un guichet automatique, le détournement a duré deux heures et demie.», a-t-il compté.

La situation sentimentale de Benedict Cumberbatch

Peu de choses sont connues sur La vie privée de Benedict Cumberbatch puisqu’au-delà d’être l’un des acteurs les plus connus d’Hollywood, il a l’un des profils les plus discrets de l’industrie. Cependant, à certaines occasions, des détails affectueux à son sujet ont été divulgués. Par exemple, Olivia Poulet était l’un de ses grands amours, mais tout s’est terminé avant même qu’il ne devienne mondialement célèbre et beaucoup l’ont désignée comme la femme qui lui a brisé le cœur.

Malgré tout, en 2015, l’acteur a montré qu’il avait complètement oublié son ex puisque cette année-là il a dit oui je fais avec qui est son épouse actuelle : Sophie Hunter. Avec elle, qui travaille comme dramaturge et directrice de théâtre, Benedict a formé une grande famille avec trois enfants et, désormais, ils vivent tous à Hidden Hills à Los Angeles.

L’autre côté de Benedict Cumberbatch

Il n’est pas contesté que Cumberbatch est l’un des acteurs les plus polyvalents de l’industrie cinématographique. En fait, il atteint un tel point qu’il est l’un des plus grands imitateurs d’Hollywood. Dans plusieurs interviews, il a montré qu’il avait la capacité d’interpréter parfaitement n’importe quel acteur qu’on lui demandait. Mais surtout si c’est quelqu’un de merveille. Bien sûr, Benoît fait généralement les imitations des acteurs et non de leurs personnages les plus connus.

