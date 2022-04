L’histoire inédite d’Andrew Garfield, l’acteur du moment et celui qui manque à tous les fans de Marvel

Parler de jeunes stars ne se réfère plus seulement aux acteurs de Disney ou à n’importe quel type d’histoire de jeunesse, mais à ceux qui, à leur jeune âge, ont trouvé une voie dans l’industrie et ont su se montrer forts. Parmi eux se trouve Andrew Garfield, qui est l’exemple clair de l’amélioration, de la polyvalence, de l’humour et de la joie dans le monde du cinéma. Avec une personnalité écrasante et un talent naturel, il est l’un des favoris d’Hollywood et chaque jour qui passe, il continue de le confirmer.

A seulement 38 ans Andrew Garfield atteint ce qui pourrait être le sommet de sa carrière. L’exemple clair en sont les trois films qui ont été créés l’année dernière et dans lesquels il a complètement brillé: Spider-Man : No Way Home, tic, tic… Boum ! et Les yeux de Tammy Faye. Il y donne vie à trois rôles très différents, révélant la versatilité qu’il possède en tant qu’interprète.

Sans doutes, Andrew Garfield Il a cette capacité à charmer à la fois les producteurs et le public en général et, par conséquent, il pourrait être considéré comme l’un de ces rares acteurs qui, à force d’efforts, ont montré que tout est possible. Mais qui est vraiment ce jeune artiste que tout le monde admire ? Car, derrière cette facette d’acteur qui a conquis le monde, il y a bien plus.

+ Qui est Andrew Garfield :

Origines d’Andrew Garfield :

Né le 20 août 1983 à Los Angeles, Californie, États-Unis, il porte le nom complet d’Andrew Russell Garfield. Bien que, internationalement, il ne soit connu que par son prénom et son nom. Et, bien qu’il soit d’origine américaine, à l’âge de trois ans, il s’installe en Angleterre où il grandit et développe ses études.

La famille d’Andrew Garfield :

L’acteur est le plus jeune d’une famille de quatre personnes. Il est le fils de l’Américain Richard Garfield, qui était moniteur de natation à Londres, et de la Britannique Lynn Hillman, qui travaillait comme infirmière. Il a également un frère aîné nommé Ben, qui est allé en médecine. Andrew a toujours montré une grande admiration et un grand amour pour ses parents, mais surtout pour son frère. De plus, l’année dernière, il a confirmé que sa mère était décédée et, dans le processus de guérison, il est devenu très proche de lui.

Les premiers pas d’Andrew Garfield dans le monde artistique :

Dès son plus jeune âge, Garfield a découvert qu’il avait une passion pour le théâtre. Pour cette raison, pendant ses études à la City of London Freemen’s School, il a joué dans différentes productions théâtrales. A tel point qu’une fois le lycée terminé, il entre à 19 ans à la Central School of Speech and Drama de Londres, où il fait ses premiers pas officiels dans le théâtre. Il y termine ses études en 2004 ouvrant ainsi une porte géante à une carrière pleine de succès.

Débuts d’acteur et célébrité définitive:

Bien qu’Andrew se soit fait connaître dans le monde entier grâce à son rôle de Peter Parker dans Spider-Man, la vérité est que sa carrière officielle a commencé bien plus tôt. En 2004, il a travaillé sur la pièce Kes pour lequel il a été reconnu comme meilleur acteur avec le Manchester Evening News Theatre Award et les Evening Standard Theatre Awards.

Puis, c’est en 2005 qu’il a fait son dernier pas vers la célébrité. C’est parce que, cette année-là, il faisait partie de Ruée vers le sucre ce qui l’a amené, en 2007, à faire partie de productions telles que Docteur Who, Procès et châtiment et, en 2009, il a gagné une place dans Équitation rouge. De plus, au cours de ces années, sa participation à Lions pour les agneauxle film dans lequel il incarne un étudiant universitaire et partage l’écran avec Tom Cruise Meryl Streep et Robert Redford C’est celui qui l’a aidé à continuer à grandir.

Cependant, il faut dire que le rôle d’Eduardo Saverin dans Le réseau social (2010) lui a permis de démontrer tout son talent à grande échelle. En fait, il a remporté une nomination aux Golden Globe et aux BAFTA. Et, comme si cela ne suffisait pas, cette année-là, il a également joué un rôle secondaire dans Ne me laisse jamais partir un film dramatique qui lui a valu une autre nomination aux BAFTA et aux Saturn Awards.

Deux ans plus tard, arriverait le film qui finirait par faire de sa carrière un succès complet : L’incroyable Spider-Man 1. Son rôle de Peter Parker l’a emmené à travers le monde au point qu’en 2014, il a de nouveau repris la place de ce personnage avec The Amazing Spider-Man : Rise of Electro.

Mais, son temps chez Marvel n’était pas entièrement favorable, donc en 2016, il avait déjà d’autres projets en cours. Parmi eux, le long métrage Crête de scie à métaux où il a partagé l’écran avec Mel Gibson. Pour ce rôle, il a remporté une nomination aux Oscars, une nomination aux BAFTA, une nomination à la Screen Actors Guild et un Golden Globe, le tout pour le meilleur acteur.

D’autre part, cette même année, il a eu l’occasion de travailler avec le réalisateur Martin Scorsese dans le film silence. Plus tard, en 2017, il a joué dans respirer dans lequel il a fait face à l’un de ses plus grands défis : un personnage paralysé par la polio et en 2018 il a complètement changé de rôle dans le cadre du thriller Sous le lac d’argent.

Après cette série de grands succès, est venue l’une de ses interprétations les plus emblématiques. Mettez-vous dans la peau de Jonathan Larson dans Tic, tic… Boum ! Cela lui a valu son premier Golden Globe et sa deuxième nomination aux Oscars. De même, en 2021, il faisait également partie de Les yeux de Tammy Faye et retourna s’habiller comme le mur-crawler dans Spider-Man : Pas de retour à la maison où il a revendiqué sa performance en tant que Peter Parker.

Les copines d’Andrew Garfield :

Sans aucun doute, Andrew Garfield est un acteur avec une longue carrière et dans lequel il a passé des années à se perfectionner. Mais, au-delà de tout son travail acharné, l’artiste a aussi du temps pour l’amour. Comme on le sait, il a été vu plus d’une fois accompagné et faisant différentes parades nuptiales.

Le premier des artistes qui a conquis le cœur de Garfield était l’actrice Shannon Woodward avec qui il a eu une romance de quatre ans entre 2008 et 2011. Cependant, une fois leur lien terminé, l’interprète a commencé à être vu avec son partenaire de l’époque Spider-Man, Emma Pierre. Au début, tout n’était que spéculation jusqu’à ce qu’eux-mêmes, également en 2011, confirment la relation.

La cour entre Stone et Garfield a duré quatre ans et pendant cette période de relation, ils sont devenus l’un des couples les plus aimés et les plus recherchés d’Hollywood. Leur convivialité et leur fraîcheur devant les caméras en ont fait les favoris des paparazzis.

Mais finalement tout s’est terminé en 2015. Bien que les deux aient confirmé qu’ils seraient de grands amis, les fans ont été déçus. Pourtant, chacun refait sa vie au point qu’elle se marie avec un enfant alors que lui, en 2018, entame une relation avec le mannequin californien Alyssa Miller avec qui il partage un lien passionnel.

L’envers d’Andrew Garfield :

Tenant compte de son histoire amoureuse, Andrew Garfield a précisé qu’en plus d’être talentueux, il est aussi un coup de coeur. Mais, apparemment, ce ne sont pas ses seules qualités, mais il a montré qu’au-delà d’agir, il a un passe-temps qui l’inspire et le détend. Il s’agit de tennis, qu’il pratique avec sa partenaire, parfois, et avec ses amis, à d’autres occasions, pour se distraire ou simplement passer un bon moment.

Plus d’une fois, l’acteur a été surpris en train de quitter le terrain avec sa raquette et accompagné de Miller où ils ont tous les deux l’air très heureux après le match. Apparemment, c’est une discipline qui l’éloigne du monde de l’art chaque fois qu’il en a besoin.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂