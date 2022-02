L’histoire émouvante de Jason Momoa et de sa fan devenue virale sur les réseaux sociaux

CÉLÉBRITÉS

L’acteur d’Aquaman a vécu une expérience inoubliable avec un follower. Découvrez ce qui s’est passé lorsqu’elle lui a demandé une photo lors d’un événement de bande dessinée.

© GettyLe geste de Jason Momoa qui excite ses fans.

Lorsqu’un acteur apporte un super-héros, beaucoup de ses followers supposent que l’interprète a autant de bonnes intentions à l’écran que dans sa vraie vie. Et bien que certains se trompent, la vérité est que quelques-uns ne se trompent pas vraiment. C’est comme ça qu’il l’a montré Jason Momoal’artiste qui a donné vie à Aquaman pour Bandes dessinées DC et cela a montré que sa gentillesse transcende le monde du cinéma.

Star de quelques tubes, Momoa a rassemblé des fans du monde entier qui sont toujours à la recherche d’une nouvelle occasion de le rencontrer en personne. Prendre une photo, demander un autographe ou simplement le serrer dans ses bras peut être un rêve pour ses plus grands fans. ET Elisabeth Bennett, est considéré comme l’un d’entre eux. En ce sens, il s’est approché d’une convention dans l’espoir de parler à l’acteur.

C’était pour 2018 quand il a participé au Salon des fans de Boston, ce rendez-vous qui s’appelait auparavant Comic Con, et qui rassemble les meilleures expériences de la bande dessinée, de la science-fiction, de l’horreur, de l’anime et du jeu vidéo. Lors de cet événement, Jason Momoa était invité dans le cadre de la promotion de Aquamanle film qui le ferait décoller encore plus gagne en popularité dans le monde entier.

Avec une photo étreignant l’acteur, le fan a écrit: « Il n’y a pas de Photoshop. Il me tient parce que je ne pouvais pas me tenir debout de ma propre volontéré. Il a proposé de me tenir sur la photo pour que mon fauteuil roulant ne soit pas sur la photo.”. Très excitée, elle a poursuivi : «Je l’ai remercié, mais lui ai dit que c’était un peu lourd. Et il m’a dit qu’il allait bien et qu’il était quelque chose de fort”.

Elizabeth, qui a réalisé son rêve d’embrasser la figure de la franchise de super-héros, a partagé la photo finale sur son profil Facebook personnel. Ainsi conclut-il : «C’est une image très spéciale pour moi car il est cool, gentil et attentionné envers les autres. Cette photo date du jour où j’ai réalisé que C’est un grand acteur et un grand être humain.”. Une expérience inoubliable!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂