L’histoire embarrassante de Tom Holland avec Madonna

Hollywood

Dans une interview, l’acteur qui incarne Spider-Man dans le MCU a révélé avoir dû passer un moment inconfortable avec la reine de la pop.

© GettyL’acteur a raconté une belle anecdote.

Peu de gens dans le monde ignorent l’existence de Madone et ils n’ont aucune idée de qui est la femme qui a révolutionné la musique pop avec ses danses et ses chansons comme « Material Girl » et « Raccrochez », pour n’en citer que quelques-uns. Mais Paddy Hollandele frère de tom hollande, semble être l’un de ceux inclus dans ce groupe. Bien sûr, en sa faveur ce n’est pas lui qui a eu le plus mal quand il s’agit de parler de l’artiste du Michigan,

Dans une interview, la star du Univers cinématographique Marvel (MCU) a révélé qu’il avait rencontré Madone qui ira sur la liste des moments inoubliables de sa carrière, même si cette fois ce n’est pas une bonne chose. Lors d’une visite au salon Graham Norton, Tom Holland Il se souvint du jour où il avait croisé sa route avec celle de Madonejuste après avoir vécu une cérémonie spéciale de les oscars dans lequel il devait être l’un des présentateurs.

« J’ai eu l’expérience la plus embarrassante avec Madone”a débuté Tom Hollandavant de continuer à expliquer comment la nuit s’est déroulée. « Je suis allé à une fête et un vieil ami, qui est manager, est venu vers moi et m’a dit : ‘Tom ! À M! savez-vous Madone?’, et j’ai répondu : ‘C’est marrant, mais non.’ Alors, il m’a traîné dans le club et m’a présenté Madone”, a-t-il pointé. Complètement nerveux, il ne put s’empêcher de dire « Salut » et reste tranquille. Alors, son ami est venu à la rescousse.

« Jason a dit : ‘Madone, Tom est un danseur incroyable’. Je l’ai regardé comme pour dire : « Je vais te tuer ». Elle me dit : ‘Vraiment ? C’est quelque chose que j’aimerais voir. »expliqué Tom Hollandqui a fait remarquer plus tard : « J’ai deux options : m’évanouir, m’évanouir ou prendre Madone sur la piste et lui montrer mes mouvements ». Acculé, il a choisi de montrer ce qu’il savait. « Comme je suis un idiot, j’ai opté pour la deuxième option. Utilisé pour être billy eliot et être un grand danseur. Mais tout était chorégraphié. J’ai commencé à danser avec elle, il n’y a pas grand-chose à faire avec vos bras, ce n’est que deux pas, et elle est si peu impressionnée. Alors j’ai démissionné et je suis parti. je laisse Madone sur la piste »dit-il à la surprise des personnes présentes.

+La danse sur « Umbrella » de Tom Holland a presque été remplacée

Au-delà de la pudeur dans l’anecdote de Tom Holland, il est impossible de remettre en cause son talent de danseur. Il suffit de rechercher sur Google ses anciennes vidéos sur la scène où il a joué billy eliot ou, directement, rechercher la meilleure vidéo de Bataille de synchronisation labiale de l’histoire : le jour où il a démontré ses mouvements au rythme de « Parapluie » de Rihanna. Ce que beaucoup ne savent pas, c’est que ce numéro musical était sur le point d’être remplacé. Dans une interview accordée à Insider, la costumière jeaniecheek a révélé que l’émission avait un plan B au cas où « Parapluie » n’a pu être réalisée. qu’est-ce qui aurait dansé Tom Holland? « Oups, je l’ai encore fait » de Britney Spears. Auriez-vous aimé voir ce numéro ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂