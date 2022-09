L’histoire du moment où Motorola était sur le point de lancer une voiture électrique dans les années 90

in

En 1992, Motorola a conçu et fabriqué un prototype de Chevrolet Corvette électrique. Ce n’est que récemment que nous avons pris connaissance de l’existence de ce projet.

Nous vivons à une époque où les voitures hybrides et électriques sont à l’ordre du jour. Il n’est pas rare que les constructeurs de téléphones mobiles soient aujourd’hui à l’origine du développement de certains modèles, Xiaomi sans aller plus loin. Et si je vous disais qu’il y avait déjà un La tentative de Motorola de construire une voiture électrique au début des années 90 du siècle dernier?

Non, ce n’est pas une blague. Comme indiqué sur The Drive, un collectionneur privé au nord de la région métropolitaine de Chicago possède un 1987 Chevrolet Corvette « électrifiée » par Motorola en 1992. Aujourd’hui, nous ne sommes pas surpris que les fabricants de téléphones mobiles, mais à la fin des années 1980 et au début des années 1990, c’était du jamais vu.

Voici cette Chevrolet Corvette électrique du début des années 90

La voiture appartient à un individu nommé Larry Brosten, propriétaire d’une entreprise automobile locale. On pourrait penser que, étant la voiture de l’époque, il s’agit d’une Corvette à essence ordinaire décorée d’une manière spéciale. Ce n’est pas le cas, c’est un voiture 100% électrique qui, semble-t-il, est un prototype construit par la firme américaine.

Bien qu’il existe de nombreuses photographies du véhicule, le capot peut être ouvert et son design et celui de ses frères à essence peuvent être comparés. Il est important de mentionner que cette Corvette ne fonctionne pas. Lors de sa collecte, les batteries ont été endommagées après que la voiture ait passé un hiver à l’extérieur grâce à un précédent propriétaire.

De l’extérieur, la voiture semble parfaitement normale, mais les différences deviennent apparentes lorsqu’un œil exercé commence à regarder de plus près avant d’ouvrir le capot. Par exemple, les lettres « EL » sur la plaque d’immatriculation indiquent qu’il s’agit d’une voiture électrique. Aujourd’hui, comme nous en avions l’habitude, voir ces lettres est très courant. Il y a plus de 30 ans, quand les voitures électriques c’étaient des prototypes assemblés par des amateursIls ne l’étaient pas du tout.

Lorsque le coffre est ouvert, on y voit qu’il y a une série de boîtes métalliques avec des autocollants « haute tension » où il devrait y avoir un espace pour stocker des objets. Dans l’un d’eux, vous pouvez voir un Autocollant automobile Motorola.

Telles que collectées, les batteries qui se trouvent sous le coffre de cette Corvette peut être pas les seuls ce qu’il y a dans le véhicule. Dans la source, ils affirment qu’il y en a plus au sol et quatre à six autres unités sous le capot (situées à l’arrière de la voiture), bien qu’il semble qu’une recherche exhaustive de la voiture n’ait pas pu être effectuée.

Un détail qui attire l’attention sur l’état de conservation de ce véhicule est que le port de charge avait été retiré et les câbles avaient été recouverts à la hâte. Soit dit en passant, le port de charge serait allé au même endroit où le tuyau aurait été mis pour faire le plein. Cette similitude est valable avec les voitures électriques d’aujourd’hui.

Un projet qui n’était pas connu jusqu’à récemment

Comme indiqué dans la source, il n’y a pas d’informations sur ce projet. Ni sur Internet, ni nulle part. La fabrication et le soin avec lesquels les pièces de cette voiture ont été assemblées indiquent que Motorola était sérieux à ce sujet.

Il y a beaucoup de documentation technique (éventuellement destinée aux ingénieurs électriciens) qui se trouve au même endroit que la voiture, et selon le propriétaire actuel de la Corvette ce n’était pas le seul prototype Motorola pour ces dates. Malheureusement, tous les indices s’arrêtent là.

Ni General Motors (fabricant de la Corvette), ni Motorola, ni Continental (fabricant des pneus) ne connaissent le projet. Aucune des parties concernées n’a connaissance de l’existence de cette Corvette électrique conçue par Motorola.

Nous ne savons rien sur la façon dont cette voiture a été développée, ni dans quel but. Nous ne savons pas non plus comment le prototype a été annulé. Pour l’instant, nous savons seulement que son propriétaire actuel veut le vendre. Son intention est qu’il devienne la propriété d’un musée, afin qu’il puisse être correctement réparé et exposé.

