L’histoire du mobile pare-balles, ou comment un soldat ukrainien s’est débarrassé d’une balle grâce à son smartphone

Apparemment, la balle serait d’un gros calibre et aurait pu heurter le smartphone par ricochet, ayant également aidé une carte d’identité en métal que le soldat gardait dans l’étui.

Ce n’est pas quelque chose dont nous aimons parler. En ces temps, les guerres et les conflits armés doivent logiquement être oubliésbien que la seule réalité soit qu’il semble que le monde se soit habitué à vivre en crise.

Quoi qu’il en soit, en Ukraine nous vivons la première grande guerre du siècle en Europele premier également avec une connectivité quasi mondiale et des smartphones pour tout diffuser, donc les curiosités font leur apparition comme celui-ci que nous vous apportons aujourd’hui, et qui implique un soldat ukrainien qui lui a sauvé la vie grâce à son téléphone portableau sens propre…

Et non, Ça n’a pas été exactement comme on s’y attendaiten utilisant une application ou un service connecté qui les aiderait à survivre, puisqu’il s’agit plutôt d’un problème purement physique, en transformant votre smartphone en gilet pare-balles qui l’a protégé d’un projectile perdu, qui a fini par impacter le téléphone portable, le laissant inutilisable mais le soldat lui-même sans une égratignure.

Ce n’était pas un smartphone ultra-résistant et la balle perdue provenait sûrement d’un ricochet dans un groupe d’heureuses coïncidences, mais la vérité est qu’un smartphone a sauvé la vie d’un soldat ukrainien comme s’il s’agissait du meilleur gilet pare-balles en Kevlar sur le marché.

Les collègues d’Urbantecno nous en ont parlé en suivant la piste de GizChina et d’autres médias internationaux, après que la vidéo téléchargée sur Reddit soit devenue virale montrant les soldats dans une tranchée en train de sortir le téléphone portable de sa poche et de le montrer à la caméra.

A présent, vous savez que Groupe Bullitt et d’autres entreprises ont certains des smartphones les plus résistants du marché, même Samsung a également un smartphone tout-terrain pour les travaux dangereux et les fans d’aventure, bien que en aucun cas et pour de nombreuses certifications militaires qui ont tels que MIL-STD-810G, ces smartphones sont généralement préparés (ou au moins certifiés) pour résister aux impacts directs de balles.

En fait, c’est que la certification MIL-STD-810G susmentionnée fonctionne jusqu’à 29 tests approuvés par l’armée américaine pour valider la fonctionnalité d’un appareil dans des tâches militaires, et bien qu’il s’agisse de l’une des certifications les plus strictes de l’industrie électronique, il vérifie les chutes et les bosses, aucune épreuve n’est aussi complexe à surmonter qu’une balle directement sur l’appareil.

Même les certifications militaires des États-Unis ne valident pas leurs appareils électroniques contre les impacts de balles, et la réalité est qu’en fait, si le coup avait été tiré directement, la fin de cette histoire aurait sûrement été plus tragique.

De toute façon que personne ne croit qu’un téléphone portable va les protéger contre les tirs dans n’importe quelle situationcar malgré le fait que la balle était d’un gros calibre, 7,62 millimètres, elle a été tirée par les troupes russes à une distance considérable, atteignant frapper le smartphone du soldat ukrainien va sûrement ricocherabsorbant l’énergie et maintenant la balle encastrée dans son châssis.

Beaucoup ont loué la durabilité dudit téléphone mobile, bien que c’est sûrement un groupe de coïncidences qui a heureusement sauvé la vie de ce combattantqu’il devra acheter un nouveau smartphone mais qu’au moins, il pourra en parler.

Ce n’est pas en plus le premier téléphone qui sauve des vies recevoir des impacts de balles, comme on a vu par le passé un Nokia 301 en Afghanistan faire de même, ou un Lumia 520 stopper une balle visant un policier au Brésil, et même un iPhone 7 Plus lors d’une tentative de braquage au Royaume-Uni. Malgré tout, on aime davantage les voir sauver des vies grâce à leur détections d’accidents ou de chutes, ou appels rapides aux services d’urgence avant tout incident.

