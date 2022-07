L’histoire derrière l’entrée de María Grazia Gamarra dans « En arrière-plan, il y a de la place »

Avec la première de neuvième saison de « Dans le fond il y a de la place », la production a surpris ses téléspectateurs avec la poursuite de la célèbre histoire des Gonzales et des Maldiniainsi que le retour d’acteurs populaires tels que Mónica Sánchez, Erick Elera et Gustavo Bueno dans leurs rôles populaires dans la série.

Cependant, cette livraison AFHS 2022 Il a également amené de nouveaux membres de la distribution avec lui. L’un d’eux est un interprète de renom qui donne vie à Macarena Montalban et qu’il était la star de diverses téléséries, telles que celles dont on se souvient « Mon amour le wachiman« O »petite femme”.

En ce sens, ci-dessous, découvrez l’histoire derrière l’entrée de l’actrice Maria Grace Gamarra à la série de América TV « Il y a de la place au fond ».

QUEL RÔLE JOUE MARÍA GRAZIA GAMARRA DANS « AL FUND HAY SITIO » ?

Dans « Au fond il y a la chambre 2022 », Maria Grace Gamarra interprète Macarena Montalban. C’est son grand retour à l’écran, après trois ans loin de la télévision.

Bien que son incorporation ait été annoncée depuis le début de la saison, ce n’est qu’au chapitre 16 que l’on a pu voir son personnage. Cet épisode a été diffusé le 14 juillet et on a vu l’interprète de 30 ans imbibé d’un mélange marron tombé alors que certains ouvriers travaillaient sur une maison.

Dans ces circonstances, elle a été défendue par Joël Gonzalesqui l’a téléchargé sur son ‘taxi churro‘ pour la ramener chez elle. Il s’est avéré qu’elle serait son amour pour cette saison.

Maria Grazia Gamarra lors de ses débuts dans « Al Fondo Hay Sitio » (Photo : Capture América TV)

L’ABSENCE DE MARÍA GRAZIA GAMARRA DE LA TÉLÉVISION

Dans une interview pour la chaîne YouTube Les Linares – Veronica Linaresl’actrice Maria Grace Gamarra a révélé que ses plans d’action avaient dû être reportés en raison de sa maternité et de la pandémie de COVID-19. En ce sens, il a compris qu’il avait l’opportunité d’entreprendre dans d’autres domaines, comme avec sa ferme d’œufs.

« La télé c’est sympa, mais aussi ingrat; surtout quand vous agissez, les gens ne se souviennent pas que vous existez. C’est une réalité. C’est pourquoi j’ai dit « j’ai envie de faire quelque chose à moi ». S’ils ne m’appellent pas ou si je ne veux pas agir pour x raisons, il voulait avoir quelque chose à lui. Et donc nous avons commencé avec la ferme d’œufs. J’avais perdu mes emplois. Elle était déçue, mais pas dans le mauvais sens. J’ai dit ‘les choses arrivent pour une raison, du coup ce n’est pas mon truc’ »a révélé l’actrice.

L’actrice est revenue à la télévision grâce à « Dans le fond il y a une place ». (Photo: Maria Grazia Gamarra / Instagram)

COMMENT MARÍA GRAZIA GAMARRA A-T-ELLE OBTENU SON RÔLE DANS « AL FONDO HAY SITIO » ?

Soudain, sa grande opportunité viendrait avec la neuvième saison de « Il y a de la place en arrière-plan ». Sans connaître personne de la production et espérant seulement être convoquée, elle a dit que Il a écrit à la personne responsable du casting et a postulé pour entrer dans la série.

« J’ai écrit à la personne qui fait le casting, que je ne connais pas et qui ne me connaît pas. J’ai dit ‘qu’est-ce que je perds ? Je t’envoie un WhatsApp. S’il ne me répond pas, alors il ne me répondra pas ». J’ai dit ‘salut, comment vas-tu. María Grazia Gamarra vous écrit, j’aimerais que vous fassiez un casting pour moi ». Il a répondu ‘Bacan, quand on fera un casting je te le ferai savoir’. J’étais conscient qu’il y avait tellement de monde, il y a des millions de filles belles et talentueuses« , a-t-il pointé.

C’est ainsi qu’au bout de quelques mois, elle est convoquée au casting. Cependant, il a commis la grave erreur de se tromper d’adresse. Résignée, elle a dû communiquer avec la personne qui l’avait convoquée.

« Je suis arrivé à Pachamac, j’ai regardé mon téléphone portable et j’ai lu qu’il était à Santa Beatriz. Il reste deux minutes. Je lui ai écrit, je lui ai dit ‘tu vas me tuer, mais je suis à Pachacamac’. Je lui ai envoyé ma position. J’ai dit « c’est parti ». Ils ont répondu « ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de tout ». Merde, c’est la vie. »tenu.

Quand tout semblait perdu, ils l’ont convoquée à nouveau et cette fois, elle s’est rendue au bon endroit. Là, il a rencontré Eric Elera et a joué le rôle à ses côtés. Dès ce moment, ils furent ravis de son travail et elle fut sélectionnée.

« Nous avons fait le casting et c’était tellement cool, qu’à ce moment-là, ils ont commencé à dire ‘ça y est, c’est encore’. Je voulais qu’ils me voient. S’ils m’ont appelé, cool, mais je voulais qu’ils me voient. Je n’avais jamais bavardé avec eux. Là Ils me disent ‘María Grazia, tu es restée’», a-t-il raconté.

De cette façon, l’actrice a avoué comment elle a obtenu ce rôle dans l’une des séries les plus connues de la télévision péruvienne et a déclaré qu’elle l’avait dit pour que de nombreuses personnes soient encouragées à poursuivre leurs rêves.