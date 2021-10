L’histoire derrière le rôle de Quentin Tarantino dans la fabrication de Hobo avec un fusil de chasse

En règle générale, le film vient en premier; la bande-annonce vient plus tard. Hobo avec un fusil de chasse – le mémorable Moulin spin-off – a fait les choses à l’envers, cependant. Le résultat final met en vedette Rutger Hauer (le réplicant diabolique de Coureur de lame) dans un virage follement engagé.

« Pour moi, Rutger Hauer est mon acteur préféré », a déclaré le réalisateur acclamé Jason Eisener à 45secondes.fr. « Quand j’ai grandi, il a été le premier acteur qui a attiré mon attention. Il a été le premier acteur où j’ai retrouvé chacun de ses films. Je suis avant tout un cinéphile. Et je veux voir plus de films de Rutger Hauer. Quand ils m’ont demandé d’écrire ma liste d’acteurs préférés qui, selon moi, devraient jouer le rôle, il était instantanément en tête de cette liste. Je voulais voir un nouveau film d’action dans le style des années 80 de Rutger Hauer. »

Comment une fausse remorque à petit budget pour Moulin Développé dans le film d’action B-Movie 2011 de Jason Eisener

L’énergie du film B qui pulse à travers le film ultraviolent – qui rappelle les films des années 70 et 80 – ne peut tout simplement pas être manquée. Eisener prépare son projet de suivi Violence flagrante Élevée, basé sur le jeu vidéo Vigilant. Et comme Clochard célèbre les 10 ans de sa sortie au grand public, nous examinons comment l’exposition de quelques réalisateurs de premier plan a contribué à donner vie au premier long métrage d’Eisener. Parmi ce duo se trouve nul autre que Quentin Tarantino.

En 2007, Eisener a vu l’annonce d’un concours de bandes-annonces « Grindhouse », parrainé par le SXSW Film Festival et Robert Rodriguez. Eisener, avec son collaborateur Rob Cotterill, a écrit un scénario et tourné une bande-annonce intitulée Hobo avec un fusil de chasse en seulement six jours. Un mois après que le clip soit devenu viral sur YouTube, il a remporté le concours et apparaîtra plus tard entre les films de Rodriguez Planète terreur et celui de Tarantino Preuve de décès.

Depuis qu’Eisener et ses collègues cinéastes diplômés de Dartmouth, Cotterill et John Davie, ont remporté le concours à Austin, ils sont devenus les favoris des fans du genre gore-action-comédie. Après beaucoup d’attente, le talentueux trio était prêt à offrir un long métrage à Hobo With a Shotgun et a officiellement annoncé ses plans au Fantasia Film Festival 2008.

Les cinéastes célèbres Edgar Wright, Eli Roth et Rob Zombie ont également contribué leurs propres fausses « attractions à venir » à Moulin, mais ce n’était que celui de Rodriguez Machette et Jason Eisener Clochard qui a fait le saut vers le grand écran. Et tandis que Maison-Grins les réalisateurs Tarantino et Rodriguez ont contribué à exposer le travail d’Eisener au monde, Eisener admettra plus tard qu’il a pu produire le long métrage Hobo avec un fusil de chasse tout seul.

« J’ai rencontré Tarantino une fois au Basterds sans gloire première à Toronto », a déclaré Eisener IndieWire. « Et je lui ai juste dit que nous faisions le film. Il était vraiment content et excité pour nous. Je l’ai juste laissé là. Je ne voulais pas tendre la main ni demander de faveur. Je voulais juste le faire le le mien. J’espère qu’ils verront le film et le creuseront. «

En l’honneur de son 10e anniversaire depuis sa sortie sur grand écran, le résultat final culte de Clochard peut être consulté sur les plateformes de streaming, y compris Amazon Prime et Apple TV.