L’histoire de ‘The Last of Us Part 3’ a déjà été écrite

Les fans de «The Last of Us Part II» seront ravis des nouvelles récentes de Neil Druckmann, son directeur créatif, car il a été confirmé que l’histoire d’un troisième volet a déjà été écrite. Malgré le barrage controversé de critiques négatives, le jeu restera dans l’histoire comme le titre de posséder plus de 300 prix « Jeu de l’année » dans le monde entier.

Au cours d’une conférence que Druckman a tenue sur le podcast « Script Apart », le créateur a assuré qu’en collaboration avec Halley Gross, il avait réussi à terminer l’écriture de l’histoire au cas où le studio déciderait de faire un troisième volet.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’acteur de The Clone Wars promet le retour de son Anakin Slywalker

Cabe aclarar que con esto, Druckmann no ha confirmado que Naughty Dog ya ha comenzado a trabajar en su desarrollo, pero si es una indicación sobre las intenciones del estudio en hacerlo en caso de que el proyecto reciba luz verde, abriendo camino a la expansión de cette histoire.

«Je ne sais pas ce que je veux révéler. Halley Gross et moi avons écrit un brouillon pour l’histoire, ce que nous ne faisons pas (mais j’espère qu’un jour il pourra voir le jour), qui explore un peu ce qui se passe après ce match. Nous verrons », a commenté Druckmann sur le podcast.

Cela peut laisser espérer un troisième opus de « The Last of Us » sur Playstation 5. L’année dernière, lors de la promotion du deuxième opus, Druckmann a fait remarquer qu’il serait « très difficile de justifier » en cas d’envisager une poursuite, avec Joel est mort, Abby et Lev dans un destin incertain et Ellie dans un moment très sombre de sa vie.

Selon Druckmann, faire un tiers de « The Last of Us » représenterait un très grand engagement pour Naughty Dog de temps, d’efforts, de talent, de passion et d’argent, et ils n’aimeraient pas stagner en termes de thème et de mécanique de jeu.

Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘DC FanDome’ annonce un retour surprenant en octobre 2021

Neil Druckman collabore actuellement étroitement avec Craig Mazin sur l’adaptation HBO de « The Last of Us ». Les détails sur l’histoire sont rares, bien qu’il ait été laissé entendre que la première saison suivra un chemin similaire au premier match, puis commencera à suivre son propre chemin.