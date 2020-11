L’histoire de Phil, le sans-abri qui reçoit des cadeaux et de l’aide des utilisateurs de TikTok

Parmi les contenus viraux circulant sur la plateforme de partage vidéo TIC Tac des vidéos émergent parfois capables d’apporter des changements positifs. L’histoire de Phil, un sans-abri américain devenu ces jours-ci l’idole d’une communauté d’utilisateurs app qu’ils lui donnent des cadeaux et de l’argent – le tout sans même avoir un compte enregistré à son nom.

Phil est l’un des habitués d’un dépanneur en Californie où Akram Mohsin, un tiktoker de taille moyenne avec un suivi de près de 2 millions d’abonnés connu sur la plate-forme comme @akramadinas. Dans son tiktok, le jeune homme interagit souvent derrière le comptoir avec ses clients: ils mettent souvent en scène de petits spectacles ou de vrais spectacles de chant, en échange desquels le gérant applique des rabais sur les produits achetés ou donne directement les courses.

La formule a longtemps été appréciée par les adeptes de Moshin, dont l’attention ces dernières semaines a cependant été capturée par Phil, un sans-abri d’une grande empathie et gentillesse qui a immédiatement conquis tous les téléspectateurs. Dans l’une des premières vidéos avec Phil comme protagoniste, Mohsin lui donne des vêtements acheté grâce aux dons d’un adepte, comme cela s’est déjà produit avec d’autres personnes dans le besoin dans le passé. Phil, ému, le remercie en anticipant qu’il en apportera à ses amis.

Sa réaction de joie et d’incrédulité est ce qui a le plus impressionné les téléspectateurs de la vidéo, ce qu’ils ont immédiatement demandé dans les commentaires pour voir Phil plus souvent, et a commencé donner de plus en plus d’argent à la cause des sans-abri dans la région. Mohsin a exaucé les vœux de tout le monde, faisant encore plus de clips avec Phil comme protagoniste, qui seront probablement suivis par d’autres encore: dans l’une des dernières vidéos, le sans-abri reçoit de nombreux cadeaux de ses fans et il lit tous les billets déplacés qui les accompagnent.