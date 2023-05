L’histoire de Negan et Maggie de Walking Dead pourrait voir Dead City Run pendant 5 saisons

Nous savons tous que Les morts-vivants a pris fin, mais de même, nous savons que ce n’est vraiment pas le cas en raison des plusieurs nouvelles émissions dérivées qui sont actuellement en production. Le premier de ces nouveaux spectacles est Ville morte, la suite de l’histoire de Maggie et Negan qui verra la paire d’anciens ennemis jurés faire équipe pour un voyage à New York dans une quête pour sauver le fils de Maggie, Hershel, après qu’il ait été kidnappé par un personnage mystérieux appelé The Croat. Bien que l’histoire semblait à l’origine être une série limitée à un coup assez contenue, selon la star Lauren Cohan il pourrait y avoir beaucoup plus de saisons potentielles à venir.





The Walking Dead : la ville morte arrivera sur AMC et AMC + le 18 juin, ramenant les favoris des fans Maggie (Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan) dans une toute nouvelle aventure qui laissera derrière eux les décors familiers de Walking Dead et se dirigera vers le territoire inconnu de Manhattan, où les choses sont tout aussi compliqués et dangereux que partout ailleurs dans le monde. Cependant, leur raison d’être là promet de ramener quelque chose de sombre et dangereux dans le monde de Les morts-vivantsle couple devant travailler ensemble pour survivre dans un environnement nouveau et hostile.

En s’adressant au New York Post, Cohan a révélé que la première saison de Dead City met certainement en place plus de saisons et espère que cela pourrait durer jusqu’à cinq. Dit-elle:

« Nous sommes définitivement prêts à aller au-delà [the first season]. Le paysage télévisuel est un peu différent et un peu plus agité qu’avant. Mais nous espérons vraiment que la série se déroulera bien et pourra mener à une deuxième et troisième et quatrième ou cinquième saison. Nous avons l’impression que nous venons de casser l’œuf – maintenant nous devrions faire une omelette.





The Walking Dead : Dead City peut-il être le prochain spin-off de longue durée ?

Les morts-vivants avait une durée de vie plus longue que de nombreuses autres séries d’horreur / fantastique, et son spin-off original Craindre le mort-vivant ne se termine que maintenant après huit saisons, il y a donc certainement un potentiel pour Ville morte pour ramasser le manteau et courir avec.

La plus grande chose pour Ville morte est qu’il présente deux des personnages populaires de la série, Negan de Jeffrey Dean Morgan se révélant toujours être un plaisir pour la foule, qu’il frappe des crânes ou rejoigne la lutte contre les hordes de zombies. En ayant une série qui met pleinement l’accent sur seulement deux personnages, elle donne sûrement aux fans tout ce qu’ils pourraient souhaiter et pourrait bien s’avérer être une idée de génie après le signalement de l’émission phare au cours de ses dernières saisons.

À la fin, Les morts-vivants est l’épine dorsale de la programmation d’AMC depuis plus d’une décennie, il n’est donc pas surprenant qu’ils veuillent continuer à utiliser l’émission dans le cadre de sa liste d’émissions scénarisées. Cependant, en mettant fin à l’émission principale et en séparant certains de ses personnages principaux, AMC semble avoir permis à la franchise de se dérouler en trois émissions au lieu d’une seule.