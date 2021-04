L’histoire de mes parents à 29 ans, le mème qui compare la vie des milléniaux à celle de leurs parents

Meme est un mode d’expression adopté en masse par les milléniaux et la génération Z, mais les deux catégories de personnes ont leurs propres types de mèmes préférés, flanqués d’autres qui ne font pas particulièrement appel aux non-pairs. Parmi les mèmes les plus controversés, il faut certainement le mentionner Mes parents à 29 ans, l’une des plus appréciées des vingt et trente ans aujourd’hui précisément parce qu’elle met en valeur les différences ayant cet âge en 2021 et l’avoir eu au cours du siècle dernier, alors que des phénomènes tels que le coronavirus, la mondialisation, le réchauffement climatique et la crise hypothécaire n’avaient pas encore bouleversé la planète.

Les protagonistes sont deux vieilles connaissances du monde des mèmes, les personnages de fiction Trad Girl et Yes Chad. Nés ces dernières années comme accompagnement d’une autre série de mèmes, au fil du temps, les deux ont pris des connotations particulières et sont associés à des valeurs et des attitudes bien définies. Dans ce contexte, cependant, Trad Girl et Yes Chad ne sont pas nécessairement associés aux traits qui les caractérisent dans les œuvres qui leur sont le plus directement consacrées, mais sont simplement habitués à représenter les parents de manière générique et la vingtaine et la trentaine d’aujourd’hui.

Le mème fonctionne en effet pour juxtaposition: dans la première partie le couple de parents est représenté dans un scénario spécifique, à 29 ans ou en tout cas à un âge similaire et choisi par ceux qui se prêtent à faire le travail. Immédiatement ci-dessous, le même scénario hypothétique est présenté, mais réinterprété par les 29 ans d’aujourd’hui – dans lequel ceux qui créent le mème ont tendance à s’identifier. Tout est rendu clair par des légendes textuelles dans les images.

Parmi les cibles les plus populaires de Mes parents à 29 ans, il y a certainement le choix d’avoir un bébé: peut-être pas simple, mais plus naturel pour un couple jusqu’à la fin du XXe siècle, il est aujourd’hui vécu comme parsemé d’inconnues qui n’ont jamais semblé aussi impénétrables. Planifiez vos années de retraite, épargnez judicieusement, déménagez dans un autre pays pour donner un meilleur avenir à vos enfants ou mariez-vous simplement – les œuvres inspirées du mème disent entre les lignes – aujourd’hui, elles sont choisies impossible à faire avant l’âge de 30 ans, tant pour la situation économique actuelle que pour le système de valeurs prédominant.

Le fait que les protagonistes des mèmes se peignent moins matures que leurs homologues de la génération précédente n’est pas tant de l’autocritique, mais plutôt ironie et auto-ironie; les flèches, peut-être, visent précisément ceux qui ont créé les conditions actuelles, considérées comme précaires pour la plupart des années vingt et trente d’aujourd’hui.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂