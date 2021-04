L’histoire de Mera dans la coupe Snyder contredit DCEU Canon

Après plusieurs années d’attente, Justice League de Zack Snyder et son temps d’écran de 4 heures a permis aux scénaristes et réalisateur du film Zack Snyder de donner aux personnages plus de profondeur, une histoire plus large et plus justifiable et une plus grande signification individuelle. Mais, le film a également donné de la place aux personnages de soutien, et les écrivains ont utilisé le temps d’exécution plus long pour donner des signes et des ténèbres importants à l’avenir de ces personnages dans l’univers étendu de DC. Mera d’Amber Heard était au centre de cette approche (en plus de Silas Stone de Joe Morton).

Le personnage a joué un rôle important lors de l’attaque de Steppenwolf sur la forteresse d’Atlantis. Elle a même aidé à persuader Arthur Curry / Aquaman de rejoindre Batman et l’équipe contre l’invasion imminente. Et sa présence était très liée à la trame de fond d’Aquaman et d’Atlantis tout en étant conforme à ses futures sorties au sein de la franchise, y compris Aquaman (2018), qui se serait sentie plus familière au film précédent de Snyder si le Snyder Cut était sorti. en 2017.

Et comme révélé dans la séquence Knightmare pendant Epilogue: A Father Twice Over, Mera serait également une partie importante des suites de Justice League. Et c’est visible à partir de la réponse que reçoit Snyder Cut, les fans aimeraient certainement la voir s’unir à la « nouvelle ligue » de Bruce Wayne, l’Insurgency, pour combattre un Superman diabolique et « défaire le monde que Bruce a créé en la laissant mourir ».

Cependant, il y a un détail important sur la trame de fond de Mera comme révélé dans Justice League de Zack Snyder, impossible à intégrer dans la continuité partagée du DCEU après le 2017 Ligue de justice. Il aurait été facile de l’oublier si Mera avait été un personnage secondaire, mais son rôle principal dans le scénario d’Aquaman et sa contribution intégrale aux projets de Zack Snyder pour Justice League II font de cette échappatoire une cause de confusion massive.

L’histoire de Mera

En 2017, coupe théâtrale de Joss Whedon Ligue de justice, Mera a une petite conversation avec Aquaman, où elle parle de sa filiation. Elle révèle comment elle a connu la reine Atlanna (jouée par Nicole Kidman dans Aquaman). Elle dit,

« Je la connaissais. Quand mes parents ont combattu dans les guerres, elle m’a accueilli. »

Cela implique que les parents de Mera ont combattu dans des guerres entre des royaumes sous-marins, lorsque la reine Atlanna s’est occupée d’elle. Dans Aquaman, nous voyons ces royaumes vivre en paix mais sont confrontés à des différences politiques en raison des efforts constants de King Orm / Ocean Master (joué par Patrick Wilson) pour obtenir un soutien dans ses plans de guerre contre la surface. L’un de ces royaumes est Xebel, Nereus, qui s’allie à Orm dans sa campagne de guerre, pour ensuite changer de camp quand Arthur revient avec le trident du roi Atlan, commandant les créatures de la mer.

L’histoire de Mera a ici un sens fondamental. Elle a été élevée par la reine Atlanna, la mère d’Arthur. Ses parents combattaient la Xebel Wars, un conflit entre Atlantis et Xebel, quand Atlanna l’a accueillie et l’a entraînée au combat. La guerre a probablement entraîné la mort de la mère de Mera (ou probablement elle est décédée quelque temps après Xebel Wars et avant le règne d’Orm; sa mort n’a pas encore été discutée dans le canon DCEU). Mais, finalement, le conflit a pris fin avec Nereus qui a repris ses fonctions de roi de Xebel, marquant sa première apparition dans Aquaman, qui se déroule en 2018.

Mais, dans Justice League de Zack Snyder, la révélation par Mera de sa filiation était différente et assommait complètement Dolph Lundgren hors de proportion et contredit son apparition dans Aquaman tout en plaçant l’avenir de Snyderverse au milieu d’un problème d’erreur de continuité.

La filiation et la trame de fond de Mera dans Snyder Cut contredisent DCEU

Il y a juste un léger mais un changement majeur dans le dialogue de Mera lorsqu’elle parle à Arthur après que Steppenwolf ait emporté la Mother Box dans le bastion d’Atlantis. Au lieu de dire à Arthur que ses parents « se sont battus dans les guerres » quand Atlanna l’a accueillie, dit-elle,

« Je la connaissais. Mes parents sont morts dans les guerres. Elle m’a accueilli. »

Le fait que Justice League de Zack Snyder juge Nereus mort, malgré son apparition en 2018 Aquaman contredit la continuité partagée de l’univers étendu DC. La contradiction amplifie encore l’erreur de continuité car Jason Momoa s’est publiquement déclaré que le Snyder Cut était le véritable prédécesseur de sa sortie de super-héros solo dirigée par James Wan et a rejeté la version de Joss Whedon de Ligue de justice. Mais, la coupe Snyder élimine complètement un personnage majeur présenté dans Aquaman.

Le destin de Nereus dans Zack Ligue de justice Met le Snyderverse en question

Les fans préconisent continuellement la restauration des plans originaux de Snyder pour DCEU. Mais, s’ils veulent que la Justice League de Zack soit canon avec la liste en cours de films prévus pour la sortie et la production dans la franchise, cette erreur sera un obstacle important à la réalisation de ce rêve. Le rôle de Dolph Lundgren dans Aquaman était une question importante. Il avait suffisamment de temps à l’écran et de séquences pour établir Nereus comme un personnage de premier plan. En outre, Aquaman 2 est en production et Dolph Lundgren pourrait éventuellement reprendre son rôle dans la suite. Même s’il ne le fait pas, vous ne pouvez tout simplement pas ignorer sa longue présence dans le premier film et imaginer que Nereus est mort bien avant Aquaman a jamais lieu.

La raison pour laquelle Zack n’a jamais changé les images et ses idées pour la trame de fond de Mera conformément à Aquaman dans le Snyder Cut était qu’il avait l’intention de son Ligue de justice être distinct du canon DCEU en cours. En fait, les dirigeants de Warner Bros. ont explicitement déclaré que Zack Snyder Ligue de justice ne faisait pas partie de DCEU; avec Zack confirmant plus tard que depuis DC a continué avec trois films tournés après 2017 théâtral Ligue de justice, il considère que son interprétation du film se déroule dans un univers légèrement alternatif.

Mais maintenant, après la réponse positive envers le Snyder Cut, Zack Snyder est prêt à terminer son DCEU envisagé. Bien qu’il ait été explicitement annoncé que WB n’a pas l’intention de donner le feu vert à une suite à Zack Ligue de justice, les spéculations positives autour de Snyderverse ne font que se renforcer de jour en jour. Et si cela se révèle fructueux, la trame de fond de Mera et le destin de Nereus nécessiteraient une solution.

La seule façon de corriger l’erreur de continuité

Le moyen le plus simple de rectifier l’erreur dans le sort de Nereus serait de reconnaître qu’il s’agissait d’une erreur de continuité. Marvel a fait cela plus tôt avec son propre univers cinématographique, donc simplement publier une déclaration, puis négliger finalement cette petite ligne dans les prochaines tranches de la franchise constituerait une solution parfaite.

Il est assez courant que les franchises de films commettent des erreurs de reton en raison de la participation de différents scénaristes et réalisateurs à la tête de projets distincts. Parfois, il est probable que les écrivains et les créateurs fassent de petites erreurs de continuité en incorporant les détails des tranches précédentes dans leurs nouveaux scripts. Et pour DCEU, ces erreurs sont plus justifiables que d’autres franchises car elle a subi d’énormes quantités de changements, de mauvaises décisions de la direction et de changements brusques dans l’approche du studio envers les histoires de DC.

L’avenir de Snyderverse est actuellement en équilibre alors que DC Films et Warner Bros. se concentrent sur l’ensemble des films en attente de sortie dans DCEU, ainsi que sur Matt Reeves. Le Batman. De plus, DC se concentre davantage sur la planification de certaines séries dérivées pour HBO Max, avec John Cena-star Pacificateur étant le premier de ces projets en préparation. Néanmoins, il serait préférable de corriger l’erreur de fond de Meta car les fans ne craindront pas que Dolph Lundgren revienne pour représenter Nereus dans les futures entreprises DCEU.

