L’histoire de Megan est manquante, le film devenu viral sur TikTok

Parmi les raisons pour lesquelles la plateforme de partage de vidéos TIC Tac est venu sous les feux de la rampe au cours de ses relativement quelques mois de vie, il y a aussi la possibilité de ramener des modes et des chansons du passé, ou qui dans le passé n’ont jamais bénéficié d’une attention particulière. Dernièrement, cela se passe avec un film: le dernier phénomène dont les utilisateurs d’applications parlent depuis des semaines est en fait le travail d’horreur de 2011 Megan a disparu.

Qu’est-ce que Megan manque

Sorti en salles il y a près de 10 ans, Megan is Missing fait référence au sous-genre de images trouvées, ou des films réalisés en prétendant que les plans sont des matériaux authentiques tournés par les protagonistes ou témoins des événements, puis retrouvés, remontés et transformés en film; L’expédient sert à rapprocher le spectateur des faits racontés, ce qui les rend plus effrayants si nécessaire et a été utilisé dans des œuvres généralement appréciées telles que The Blair Witch Project et Paranormal Activity.

Du point de vue des réactions suscitées chez les critiques, Megan is Missing ne fait généralement pas partie de cet ensemble: lorsqu’elle est sortie en salles elle a obtenu des critiques négatives en raison d’un jeu pas vraiment convaincant, mais aussi pour le type de représentation des mineurs qui le distingue et en raison du choix et de la manière de traiter des questions telles que la violence et les abus contre eux, qui sont au cœur du film.

Parce qu’on en parle sur TikTok

Comme cela arrive souvent sur TikTok, il n’en faut pas beaucoup pour qu’un mécanisme de diffusion virale se déclenche sur la plateforme de partage vidéo: le film s’est retrouvé sous les yeux de certains utilisateurs qui, frappés par la violence du film, ont commencé à en parler dans leurs clips recommander aux téléspectateurs de rester à l’écart ou ne pas le regarder dans un état d’anxiété.

De tels conseils ont rarement l’effet escompté et ont en effet contribué à augmenter le nombre de clips dans lesquels le film est discuté. Le phénomène a également attiré l’attention du réalisateur du film – l’Américain Michael Goi – qui a conseillé à son tour d’aborder le film dans la bonne humeur; le tiktok est lui-même devenu viral, avec 7 millions et demi de vues.