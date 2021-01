L’histoire de la Volkswagen Polo G40. À plus de 200 km / h pendant 24 heures

Aujourd’hui, à l’exception des tramways (pour des raisons évidentes), presque toutes les voitures en vente reposent sur la suralimentation. La formule est simple: des moteurs plus petits, dont la suralimentation peut augmenter l’efficacité en forçant l’air à pénétrer dans la chambre de combustion.

Mais ce ne fut pas toujours ainsi. Et comme dans la plupart des cas, les premiers modèles à recevoir les nouvelles technologies sont les sports. Volkswagen voulait commencer à produire des moteurs suralimentés, mais le grand public a plissé de petits moteurs avec des pouvoirs qui embarrassaient de plus gros blocs.

Ainsi, la première Volkswagen à recevoir cette technologie fut la Volkswagen Polo G40. Un petit utilitaire plein de « sang sur les branchies ». Et une grande partie de ce «sang sur les branchies» provenait précisément du moteur.

Volkswagen a spécifiquement développé pour la Polo G40 une évolution du moteur quatre cylindres de 1,3 litre, en ajoutant un compresseur volumétrique G chargé de comprimer l’air dans la chambre de combustion.

Ce compresseur permettait au petit moteur 1.3 d’admettre un mélange air / carburant plus important, et ainsi de réaliser une combustion avec plus d’énergie. Tout cela était contrôlé par une gestion électronique que Volkswagen avait appelée au moment de Digifant.

Un essai au feu pour la Volkswagen Polo G40

La technologie a été développée, les ingénieurs ont été convaincus, tout comme Volkswagen. Mais il y avait un problème. Les clients de la marque regardaient avec méfiance la fiabilité d’un moteur de 1,3 litre capable de dépasser 113 ch.

Pour lever tous les doutes, Volkswagen a décidé de mettre sa technologie à l’épreuve. Trois Volkswagen Polo G40 devraient pouvoir rouler 24 heures sur 24, en circuit fermé, à plus de 200 km / h. Déjà!

Le lieu choisi était la piste d’Enra-Lessien. C’est sur ce circuit que la Volkswagen Polo G40 a réussi à atteindre l’objectif fixé par la marque. Plus précisément, atteignant une moyenne finale de 207,9 km / h.

La première étape d’une technologie qui est là pour rester

Les tests avec les trois Volkswagen Polo G40 ont été couronnés de succès. Un succès qui trouve ses racines dans le lancement de la Polo G40 et en 1988, de la Volkswagen Golf G60, de la Passat G60 Synchro et, plus tard, de la mythique Volkswagen Corrado G60.

Aujourd’hui, il n’y a pas de moteur Volkswagen qui n’utilise pas de suralimentation. Mais le premier chapitre est on ne peut plus intéressant: le petit, espiègle et complexe à conduire Volkswagen Polo G40. Une voiture avec laquelle j’ai eu des difficultés dont vous vous souvenez ici. C’était tracé, croyez-moi …