L’histoire de la préquelle du Roi Lion dévoilée par le réalisateur

Quand Disney a apporté Le roi Lion sur des écrans au format « live-action », il a toujours été prévu qu’il y aurait un film de suivi sur les cartes. Cependant, bien que le film d’animation à l’origine ait plusieurs suites, le nouveau film Le Roi Lion sera une préquelle avec clair de lune réalisateur Barry Jenkins à la réalisation. Maintenant, Jenkins a donné un peu plus de détails sur le projet qui racontera l’histoire de Mufasa et Scar dans leur jeunesse avant que le premier ne devienne le roi de Pride Rock, au grand dam du second.

Tandis que Le roi Lion n’était pas tout à fait d’accord avec certains critiques, qui estimaient que les « vrais » lions perdaient une partie de l’expression et du sentiment qui accompagnaient leurs homologues animés, le film était l’une des nombreuses propriétés de Disney qui figuraient parmi les films les plus rentables de la liste de l’année en 2019 après avoir facilement franchi la barre du milliard de dollars. Dans la nouvelle préquelle, nous verrons un tout nouveau conte tissé autour de l’histoire de l’un des plus grands méchants de Disney et de son frère majestueux, mais s’il peut contenir la même magie que Le roi Lion ça reste à voir.

« J’ai grandi avec ces personnages, ils comptent tellement pour moi », a déclaré Jenkins Variété. « Je pense que le travail que Jeff Nathanson, l’écrivain, a fait et qui aide vraiment les enfants et tous ceux qui ont aimé cette propriété à comprendre ce qu’il faut. Les rois ne sont pas simplement nés, ils ne sont pas simplement créés. Ils doivent devenir qui ils sont à travers une série d’événements auxquels beaucoup de gens peuvent s’identifier. Donc, de ce point de vue, cela correspond très bien à tout ce que j’ai fait. Je ne ressens donc aucune pression, je veux juste faire du bon travail. «

En tant que directeur de clair de lune et Si Beale Street pouvait parlerBarry Jenkins ne semble pas être quelqu’un qui se présenterait comme le partenaire principal du roi Lion préquelle, mais le drame du projet pourrait bien être dans sa rue, bien que Jenkins lui-même ait eu ses doutes initiaux.

« Mes agents m’envoient beaucoup de scénarios. Quand celui-ci est arrivé, super top secret, j’étais très sceptique », a déclaré le réalisateur lors d’une interview il y a deux ans. « J’ai lu le scénario et environ 40 pages dans je me suis tourné vers Lulu [Wang] et j’ai dit: « Putain de merde, c’est bon. » Et pendant que je continuais à lire, je me suis éloigné du côté de mon cerveau qui disait : « Oh, un cinéaste comme toi ne fait pas un film comme ça », et je me suis permis d’aller à l’endroit où ces personnages, cette histoire , est incroyable. Ce qui m’a vraiment poussé à franchir la ligne, c’est que James, mon DP, m’a dit : ‘Tu sais quoi ? Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ce mode de réalisation que nous n’avons pas fait et que peu de gens ont fait. C’est à ce moment-là que je suis retourné vers les pouvoirs en place et que j’ai dit: « J’adorerais faire ça, mais je dois être capable de faire ce que je fais. » «

Le roi Lion La préquelle est loin, mais il a déjà été annoncé qu’Aaron Pierre exprimera Mufasa, et Kelvin Harrison Jr. exprimera Scar, et Hans Zimmer reviendra dans la franchise pour travailler sur la bande originale avec l’aide de Pharrell Williams et Nicolas Britel. Comment une toute nouvelle histoire basée sur les personnages de Le roi Lion s’en tirera lorsque le film sortira enfin est quelque chose que nous ne pouvons qu’attendre pour le savoir.





