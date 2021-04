L’histoire de la nouvelle résidence vice-présidentielle de Kamala Harris

Kamala Harris et son mari, Doug Emhoff, sont prêts à donner leur empreinte personnelle à une maison de 128 ans que sept anciens vice-présidents ont élu domicile.

Le vice-président et le premier gentleman emménagent cette semaine dans la résidence officielle du vice-président après avoir attendu plus de deux mois pendant que la maison de style Queen Anne était en cours de rénovation.

Kamala Harris et son mari emménagent dans la résidence officielle du vice-président au Number One Observatory Circle à Washington, DC, après avoir attendu des mois que des rénovations soient effectuées. Hansrad Collection / Alamy

La maison blanche du Number One Observatory Circle dans le nord-ouest de Washington, DC, qui n’est pas ouverte au public comme certaines parties de la Maison Blanche, est une propriété souvent négligée qui a été la résidence des vice-présidents et de leurs familles pendant 44 ans.

Il se trouve sur une colline sur l’enceinte de 72 acres de l’Observatoire naval des États-Unis, avec 12 acres alloués à la résidence du vice-président et quatre acres à la maison de 9 000 pieds carrés elle-même.

Alors que Harris s’apprête à entrer dans l’histoire en tant que première femme, première femme noire et première femme sud-asiatique à résider à la maison en tant que vice-présidente, voici un aperçu de la maison au fil des ans.

Quelle est l’histoire de la résidence?

La maison n’est devenue la résidence officielle du vice-président qu’en 1977, mais elle a été construite pour environ 20 000 € en 1893 après avoir été conçue par l’architecte Leon E. Dessez, selon le livre de 2017 « Number One Observatory Circle: The Home of the Vice Président des États-Unis », par Charles Denyer.

C’était censé être la maison du surintendant de l’Observatoire naval américain, mais le chef des opérations navales l’aimait tellement qu’il a expulsé le surintendant et a pris la maison lui-même, selon la Maison Blanche.

Le bâtiment présente des colonnes classiques, un grand porche à l’avant, un grand hall d’entrée et des baies vitrées. Le terrain abrite également des télescopes, des bibliothèques et une zone d’atterrissage dédiée à Marine One et Marine Two, les hélicoptères qui transportent le président et le vice-président.

La maison a été construite à l’origine en 1893 et ​​n’a été désignée comme résidence officielle du vice-président qu’en 1975 après les audiences du Congrès. AP

Étant donné que le public n’est pas autorisé à l’intérieur, personne ne semble savoir exactement combien de pièces la maison contient car les informations ne sont pas rendues publiques pour des raisons de sécurité. [going to guess this was in the book too?]. Il a été rapporté qu’il y en a jusqu’à 33 et aussi peu que cinq, résume Denyer dans son livre. La comédie HBO « Veep », avec Julia Louis-Dreyfus, est devenue la rare émission à filmer sur le terrain en 2014, a rapporté le Washington Post.

Il n’a pas été désigné comme domicile du vice-président jusqu’à ce qu’une résolution commune adoptée par le Congrès en 1974 malgré les objections de l’amiral Elmo Zumwalt, qui y vivait à l’époque avant la fin de son mandat.

Avant le Number One Observatory Circle, les vice-présidents vivaient partout, des appartements aux chambres d’hôtel en passant par les maisons de banlieue, ce qui devenait un casse-tête pour les services secrets de toujours changer les protocoles de sécurité pour accueillir de nouvelles résidences.

La maison est devenue la résidence officielle du vice-président en 1975, mais le vice-président en exercice Nelson Rockefeller a décidé de rester dans son manoir à Washington, DC, et n’a pas emménagé. Les premiers occupants étaient Walter Mondale et sa famille en 1977, après être devenu le veep sous le président Jimmy Carter.

Changements au fil des ans

Il y avait quelques problèmes à résoudre après l’arrivée des Mondales, car l’eau chaude coulait souvent et l’eau rouillée sortait du robinet de la baignoire, selon le livre de Denyer.

Son épouse, Joan Mondale, a commencé des traditions comme remplir la maison avec des œuvres d’art prêtées par des galeries et recevoir des invités et des dignitaires. Dans une scène difficile à imaginer aujourd’hui, Walter Mondale a même préparé un repas de fettuccine et de poisson grillé pour 70 journalistes de la résidence en 1980, a écrit Denyer.

George HW Bush a fait ajouter une fosse en fer à cheval pendant son mandat de vice-président sous Ronald Reagan dans les années 1980 afin qu’il puisse profiter de l’un de ses passe-temps préférés. Il aimait tellement faire du jogging sur le terrain qu’il a continué à le faire même après avoir été élu président en 1988.

La maison, montrée ici en 1900, occupe quatre acres sur un complexe de 72 acres à l’Observatoire naval des États-Unis. Mansell / The LIFE Picture Collection via Getty Images

Le terrain comportait également une balançoire dans les arbres, où il aimait pousser ses petites-filles, Jenna Bush Hager de 45secondes.fr, et sa sœur jumelle, Barbara.

Dan Quayle, qui avait une jeune famille folle de sport lorsqu’il a emménagé dans la résidence, a fait installer une piscine dans la cour en 1991 ainsi qu’une salle d’exercice. Lui et sa femme, Marilyn, ont également commencé une tradition d’accueillir des tricheurs à l’Halloween.

Harris et Emhoff ne sont pas le premier couple vice-présidentiel à retarder leur emménagement pendant des mois après leur élection, car Al Gore et sa famille ont attendu six mois en 1993 pour emménager après avoir été élu vice-président sous Bill Clinton. La maison avait 100 ans à ce moment-là et avait des tuyaux qui fuyaient, de l’amiante et des problèmes de plomberie qui ont entraîné une rénovation de 1,6 million de dollars, selon plusieurs rapports à l’époque.

La fille de Gore, Karenna, s’est mariée sur le terrain de la résidence en 1997, avec Aretha Franklin se produisant pour la première danse des mariés, selon le Washington Post.

Lynne Cheney, l’épouse du vice-président de George W.Bush, Dick Cheney, a donné un aperçu de la résidence dans un article de 2001 dans Architectural Digest qui montrait le flair occidental que le couple du Wyoming avait ajouté après son emménagement.

Le président Joe Biden, qui s’exprimait à la résidence du vice-président en 2012, a particulièrement apprécié la piscine dans la cour de la maison. Carolyn Kaster / AP

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden y ont également vécu huit ans alors qu’il était vice-président du président Barack Obama. Tout comme George HW Bush, Jill Biden était également connue pour faire du jogging sur le terrain, et la famille y a organisé Thanksgiving pour les anciens combattants blessés.

Le président s’est souvenu de son séjour là-bas par rapport à sa nouvelle maison à la Maison Blanche lors d’une mairie avec Anderson Cooper de CNN en février.

« La résidence du vice-président était totalement différente », a-t-il déclaré. « Vous êtes sur 80 acres, surplombant le reste de la ville. Et vous pouvez sortir, et il y a une piscine. Vous pouvez sortir d’un porche en été et sauter dans une piscine, et aller travailler. Vous pouvez rouler un vélo et ne jamais quitter la propriété et faire de l’exercice. «

Les nouveaux résidents

Harris deviendra le premier homme non blanc à occuper la maison en tant que vice-président de son histoire quand elle et Emhoff finiront de déménager cette semaine.

Au fil des ans, les épouses du vice-président ont toujours diverti les dignitaires et les célébrités à la maison, alors Emhoff semble être le premier mari à occuper ce poste.

Les conjoints vice-présidentiels comme Barbara Bush et Jill Biden ont également utilisé la maison pour promouvoir des causes telles que l’alphabétisation et aider les anciens combattants blessés pendant leur séjour là-bas, il reste donc à voir ce qu’Emhoff pourrait défendre.

Harris et Emhoff attendaient d’emménager pendant que des réparations étaient apportées au système de CVC, les revêtements des cheminées ont été remplacés et certains des planchers de bois franc ont été remis à neuf, porte-parole de Harris. Symone Sanders a dit.

Ils vivaient à Blair House, une maison d’hôtes du président située de l’autre côté de la rue sur Pennsylvania Avenue, pendant que les réparations étaient en cours. Une camionnette de déménagement a été repérée à l’extérieur de la maison mardi soir et un haut responsable de l’administration a déclaré à NBC News que Harris et Emhoff emménageaient maintenant dans leur nouvelle maison.