«  L’histoire de la nouvelle édition  »: un moment choquant de la série était en fait le favori des acteurs

Depuis ses débuts en haut de 2017, la mini-série de BET L’histoire de la nouvelle édition a été salué non seulement comme l’un des meilleurs biopics de mémoire récente, mais comme l’un des meilleurs de l’histoire de la télévision. Beaucoup de fans ont également appris beaucoup de choses qu’ils ne savaient pas sur le groupe. Pour certains membres de la distribution, ils avaient une scène préférée qui est maintenant connue pour être l’un des moments les plus scandaleux du groupe.

Myles Truitt, Tyler Williams, Jahi Di’Allo Winston, Algee Smith, Ronnie Devoe, Elijah Kelley, Woody McClain, Keith Powers, Jesse Collins et Ramona Debreaux | Paras Griffin / Getty Images pour BET

À propos de ‘The New Edition Story’

La série mettait en vedette Algee Smith comme Ralph Tresvant, Woody McClain comme Bobby Brown, Bryshere Y. Gray comme Michael Bivins, Elijah Kelley comme Ricky Bell, Keith Powers comme Ronnie DeVoe et Luke James comme Johnny Gill. En tant que jeunes versions des membres, la série présentait Jahi Di’Allo Winston comme Young Ralph, Tyler Marcel Williams comme Young Bobby, Dante Hoagland comme Young Michael, Caleb McLaughlin comme Young Ricky et Myles Truitt comme Young Ronnie.

Le casting a travaillé dur dans les coulisses, ce qui signifie que le succès de la série a été une grande récompense. Deux membres de la distribution, Smith et McClain, ont parlé de la préparation de la série dans une interview en 2017.

«Nous avons fait un camp d’entraînement pendant 8 heures par jour», a déclaré Smith. «Nous avons probablement eu entre 30 minutes et une heure pour le déjeuner. Nous tirons les ischio-jambiers là-dedans, nous n’avons pas de climatisation, et quand nous essayons d’aller chercher de l’eau, ils se disent: «Qu’est-ce que tu fais, pourquoi tu as besoin d’eau? et je suis comme… .’Je suis essoufflé! »

EN RELATION: Le membre de Bell Biv DeVoe, Ricky Bell, vient de montrer à YouTube comment faire la danse « Poison » de la bonne façon

Ils ont également fait beaucoup de lecture et de visionnage de matériel. «Nous avons ce classeur et cette clé USB remplis de matériel, de vieilles interviews, comment ils marchent, comment ils parlent, à peu près une nouvelle Bible à étudier.»

McClain a noté qu’ils avaient toujours les membres originaux pour l’aide. «Nous avions les vrais gars là-bas et les numéros pour les appeler à tout moment si nous avions besoin d’informations sur n’importe quelle scène», a-t-il déclaré.

Une scène scandaleuse était l’une des préférées des acteurs de la série

Il y avait beaucoup de moments scandaleux présentés dans l’émission, y compris la consommation de drogue des membres. Cependant, parmi tous, le moment le plus choquant a peut-être été ce qui semblait être une orgie entre les danseurs New Edition et Soul Train. Smith et McClain ont déclaré que la scène était en fait l’une des préférées.

«Honnêtement, ma scène préférée devait être…. Ma scène préférée était la scène d’orgie. Je pourrais être méchant et dire le début de la deuxième nuit (de la mini-série) quand ils sont arrivés et nous ont surpris avec toutes les filles », a déclaré McClain. Smith était d’accord, d’accord avec le fait que les choses se sont détériorées assez rapidement dans la série. «C’est allé vite comme l’enfer, non?» questionna-t-il en plaisantant.

Bien que ce soit une réponse en plaisantant, Smith a déclaré que les performances du film étaient davantage ses moments préférés de la série, en particulier «Tu n’es pas mon genre de fille» et «Si ce n’est pas l’amour».