L’histoire de Concordia qui n’est pas montrée dans « The Mandalorian » et pourquoi la lune est importante

Dans le épisode 2 de la saison 3 (3×02) de « The Mandalorian »Din Djarin est retourné à mandalore et, en cours de route, il a même révélé qu’il venait de la lune qui orbite autour de la planète, qui s’appelle Concordia. Chez MAG, nous expliquons son histoire et pourquoi cet endroit est si pertinent.

Le chapitre 18 de la série Disney Plus, intitulé « Les Mines de Mandalore », a été créé le mercredi 8 mars 2023. Le personnage de Pedro Pascal a découvert que le L’atmosphère de Mandalore n’est pas toxiquemalgré les attaques qu’il avait reçues.

Aussi, c’était dans chercher les eaux sacrées sous les mines pour qu’il puisse se racheter d’avoir enlevé son casque devant d’autres personnes.

quand j’arrivais, Il a montré à Grogu la lune Concordiaqui cache une belle histoire qui a été montrée dans les séries animées « Clone Wars » et « Rebels ».

Voici à quoi ressemble Concordia de loin dans la saison 3 de « The Mandalorian » (Photo: Lucasfilms)

QU’EST-CE QUE CONCORD ?

Concordia est la lune de la planète Mandalorequi est à l’origine de la culture mandalorienne et des guerriers qui restent dispersés dans toute la galaxie.

Lorsque la civilisation Mandalorienne fonctionnait encore, la lune Concordia fonctionnait comme un état plus ou moins indépendant. Initialement, c’était une colonie agricolemais après les guerres civiles, elle est devenue une base minière.

POURQUOI LA LUNE CONCORDIA EST-ELLE IMPORTANTE ?

La lune Concordia est importante pour l’histoire de « Star Wars », et plus particulièrement pour Mandalore, pas seulement parce qu’elle a des mines. mais là tous les guerriers ont été exilés après la guerre civile mandalorienne.

Pendant le règne pacifiste de la duchesse Satine Kryze (quand l’Ancienne République régnait encore), le site avait été la loge secrète de la Death Watchun groupe dissident qui ne croit pas au dépôt des armes et attaque le régime.