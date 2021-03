L’histoire de Batman’s Flying Fox révélée dans la Justice League de Zack Snyder

Toute la mythologie de Batman est basée sur la perte précoce de ses parents par Bruce Wayne. En tant que tel, chaque nouvelle interprétation de la mythologie donne une nouvelle tournure aux personnages des parents de Bruce, Thomas et Martha Wayne. Dans Justice League de Zack Snyder, Thomas Wayne est présenté comme un inventeur de génie, à tel point que le concepteur de production du film, Patrick Tatopoulos, a récemment révélé dans une interview que Thomas avait en fait créé le nouveau Batplane, surnommé le Flying Fox, qui figure dans l’histoire.

« L’idée du Flying Fox est celle de son père, qu’il a développé à des fins militaires. L’un d’eux a été presque partiellement construit, presque terminé, et il a juste dû l’ajuster et le réparer. Mais l’idée est entre les deux films que Batman a a décidé qu’il savait ce qui l’attendait et qu’il commençait à réactiver les choses. Une partie de son monde qu’il n’a pas utilisée, parce qu’il n’y avait pas besoin de lui. «

Dans le précédent film DCEU de Snyder, Batman contre Superman, l’accent était mis sur sa mère Martha, et comment son nom prononcé par Superman apporte Homme chauve-souris hors de sa rage meurtrière quelques instants avant que le Croisé Caped ne soit sur le point de poignarder l’homme d’acier dans le cœur avec une lance en kryptonite.

Dans Justice League de Zack Snyder, l’attention se porte sur Thomas Wayne, même si les liens avec les personnages de l’histoire ne sont pas aussi directs. Selon Tatopoulos, l’apparence et la convivialité du nouveau Batplane, créé par Thomas et plus tard repensé par Bruce Wayne pour répondre à ses besoins, est un commentaire sur l’idée d’héritage.

« L’esthétique du Flying Fox pour moi devait encore ressembler à la Batmobile. C’est intéressant, le Flying Fox existait avant la Batmobile, en un sens. Parce qu’il a été créé par son père, avant Batman et sa propre Batmobile. Et j’aime bien l’idée que la Batmobile, dans notre histoire dans Batman v Superman, a été vue avant le Flying Fox. Vous pouvez dire les influences de son père, si vous le pouvez. La Batmobile a en quelque sorte un sens dans un concept inversé. Vous voyez le Batmobile et ensuite, « Oh, c’est le métier. Ce sont les métiers que son père avait créés. « Et maintenant vous voyez l’enfant, le fils et le père. Et c’est pourquoi il est si important que vous ressentiez l’héritage entre ces deux choses. Ce sont des éléments qui ne sont pas extrêmement importants pour le public à regarder, mais ils sont là, et vous le sentez. Et j’espère que cela se concrétisera. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars. Cette nouvelle vient de Screen Rant.

